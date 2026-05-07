Chris Bumstead, exculturista (31 años): "Si tienes más de 35 años y lidias con una testosterona baja, el TRT es algo genial para ti"

Menos energía, peor recuperación y más grasa corporal: la testosterona baja puede sentirse de muchas maneras. Es por ello que Chris Bumstead, exculturista, defiende que la Terapia de Reemplazo de Testosterona (TRT) puede ser muy beneficiosa.

Por qué la TRT es una solución real para la testosterona, según Chris Bumstead

El impacto de un nivel bajo de testosterona puede sentirse de distintas maneras en el cuerpo de un hombre. Por ejemplo, hay una sensación de falta de energía y de dificultades en la recuperación física que con niveles más elevados de testosterona se sienten distinto.

El tratamiento que apoya Chris Bumstead no solo equilibra el cuerpo, sino que ayuda a regular los valores de grasa corporal así como también a equilibrar el metabolismo. Y obviamente apartados como la fuerza física y el rendimiento general también mejoran.

La idea que apoya el exculturista, por lo tanto, es que mantenerse en niveles bajos de testosterona por miedo o falta de interés a una terapia genera más problemas para el cuerpo que el hecho de dar un paso adelante y afrontar el tratamiento.

Una de las cosas más importantes a entender acerca de la TRT es que no implica alterar el cuerpo para obtener ese volumen típico del culturismo ni nada similar. Simplemente devuelve los niveles hormonales del hombre a rangos verdaderamente funcionales.

Esto también supone que la TRT no es mágica; es decir, iniciar la terapia no va a cambiar el cuerpo del hombre. Si el estilo de vida es poco saludable, simplemente por tratar los parámetros hormonales no va a haber cambios automáticos en fuerza, resistencia y demás apartados.

Dicho esto, no todo viene sin riesgos: este tratamiento hormonal puede afectar a aspectos como la fertilidad, el acné o la retención de líquidos. Por ello, es siempre necesario consultar a un especialista antes de tomar la decisión.

Tener bajos niveles de testosterona no es algo irreversible. Sin embargo, lidiar con ello no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Para Chris Bumstead, el TRT no debería verse como un atajo, sino como una herramienta médica para hombres con un déficit hormonal real.