La keniata suspendida en el trail por dopaje: "Debía correr porque es mi única forma de alimentar a mis hijos"

Joyline Chepngeno, una de las corredoras keniatas que irrumpió con más fuerza en el trail internacional en los últimos meses, ha quedado marcada de forma definitiva por un positivo que golpea a un deporte que presume de pureza. La atleta de 26 años, madre de dos hijos y ganadora en 2025 de carreras como la Sierre Zinal o la OCC de la UTMB, ha reconocido en un comunicado oficial que dio positivo por triamcinolona acetonida, un corticoide prohibido, tras la última edición de Sierre-Zinal.

La noticia fue confirmada por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), que notificó el resultado a la deportista el pasado 1 de septiembre. Una semana después, el 8 de septiembre, recibió la sanción: dos años de inhabilitación. De este modo, la prometedora carrera de Chepngeno queda suspendida hasta, como mínimo, septiembre de 2027.

El comunicado, publicado en sus redes sociales, intenta justificar lo ocurrido. Chepngeno relata que recurrió a una farmacia en Nairobi, donde aceptó una inyección de un analgésico que le aseguraron no era dopaje. Explica que su dolor de rodilla, agravado desde su debut en Sierre-Zinal 2024, le llevó a buscar soluciones desesperadas para poder seguir compitiendo. Incluso reconoce que ocultó esta situación a su entrenador, Julien Lyon, porque temía que no le permitiese correr si conocía la gravedad de su estado físico.

"Debía correr, porque es mi única forma de alimentar a mis hijos y a mi madre viuda", escribe la atleta en un pasaje que refleja la crudeza de su situación personal pero que no atenúa la gravedad del caso. Al contrario, expone con nitidez un problema recurrente: la frontera difusa entre la precariedad y el dopaje, y cómo el recurso a sustancias prohibidas termina arruinando carreras y empañando competiciones históricas.

La keniata admite su responsabilidad: "Acepto la decisión de la AIU y todas las consecuencias que acarrea". Sin embargo, en paralelo intenta presentarse como víctima de un sistema sin acceso a medicina deportiva adecuada en su país. Un relato que no borra lo esencial: compitió dopada y ganó.

Ganadora de Sierre Zinal y de la OCC en 2025

Su caso resulta especialmente hiriente para el trail, que en los últimos años ha tratado de preservar su credibilidad frente al fantasma del dopaje que arrasa en otras disciplinas. Chepngeno brilló en citas de primer nivel como la Restonica Trail en Córcega o el Maratón del Mont-Blanc. Ganó la Sierre Zinal y también la OCC con una abrumadora superioridad sobre sus rivales. Ahora, todo ese camino queda bajo sospecha.

En su despedida, Chepngeno pide disculpas a los organizadores de Sierre-Zinal, a su club Milimani Runners y a los aficionados. Reconoce haber aprendido una "lección dolorosa" y promete regresar de forma limpia dentro de dos años. Pero la realidad es tozuda: cada vez que su nombre aparezca en una línea de salida, el recuerdo de este positivo la acompañará.

El trail running, que vive un crecimiento sin precedentes, no puede permitirse grietas en su credibilidad. La sanción a Chepngeno es un aviso claro: la transparencia y la igualdad de condiciones no son negociables. Y cualquier intento de atajo, venga de la ignorancia, de la precariedad o de la desesperación, acaba con la misma consecuencia: dopaje, sanción y mancha imborrable.