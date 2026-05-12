Chenoa (50 años) sobre su secreto para mantenerse en forma: "Camino con mi perra una horita. Me siento en un banco y contemplo la vida"

Chenoa consta como una de las cantantes y presentadoras más queridas del panorama nacional por una razón: siempre se ha mostrado muy auténtica con su comunidad de fans gracias a su caracter afable y conciliador.

Esto ha hecho que la artista se haya convertido en un referente para muchas personas y, en este sentido, ha revelado recientemente qué trucos sigue para mantenerse en forma a sus 50 años de edad.

Algo que puede resultar especialmente difícil a causa del estrés que provoca estar siempre en el foco mediático. No obstante, Chenoa combate la presión siguiendo unas pautas muy sencillas.

Entre ellas, destaca la necesidad de estar en casa cuando no tiene trabajo, especialmente cuando está obligada a viajar y moverse tanto. Por tanto, Chenoa recurre a la tranquilidad como método esencial para mantenerse en un buen estado de salud.

A esto hay que añadir que sigue a rajatabla los consejos en los que todos los expertos en calidad de vida insisten a menudo, los cuales pasan por hacer deporte con frecuencia y mejorar los hábitos alimentarios. Así lo describía la propia Chenoa:

"Me gusta mantener mis rutinas. Camino con mi perra una horita al día, intento hacer deporte y comer bien", comentaba la cantante. Sin embargo, Chenoa asegura que dedica esfuerzos a otro aspecto clave de la vida al margen de esto último, el cual consiste en tratar de mantener los pies en el suelo.

"Voy a la pescadería. Me siento en un banco y contemplo la vida", comentaba la cantante para recalcar que no puede pedirle más a la vida, dado que siente que ha vivido tres en lo que dura una a causa de su carrera.

Por tanto, se podría decir que el secreto de Chenoa ha quedado claro: hacer deporte, comer bien y, sobre todo, no olvidarse de que la vida son dos días y hay que aprovechar cada segundo de la misma por muy acelerada que sea.