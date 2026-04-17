Chema Martínez se vuelca con Magaluf antes de la gran media maratón

Calvià sigue dando pasos firmes para consolidarse como uno de los grandes destinos del turismo deportivo en España y lo ha hecho en una semana especialmente señalada para el municipio mallorquín. El pasado jueves 16 de abril se celebró la Jornada de Turismo Deportivo de Calvià, una cita incluida dentro de los actos previos a la HALF MARATHON MAGALUF, que se disputará este sábado 18 de abril. Un escenario ideal para reforzar un modelo que desde hace tiempo combina grandes eventos internacionales con la captación de deportistas y grupos que eligen la zona para entrenar y realizar stages.

Uno de los grandes nombres propios de la jornada fue Chema Martínez, invitado estrella de un encuentro que sirvió para poner en valor el papel del deporte como motor turístico y social. El exfondista madrileño ofreció una charla centrada en la motivación, los valores del deporte y la importancia de mantener hábitos saludables, y además tomó parte en una mesa redonda sobre la evolución que ha experimentado el turismo deportivo en Calvià en los últimos años. Su presencia aportó visibilidad a un evento que sigue creciendo y que busca diferenciarse dentro del calendario nacional.

Pero la agenda de Chema Martínez en Magaluf no se quedó ahí. El atleta también mostró su entusiasmo por competir en la prueba de este fin de semana y dejó muy buenas sensaciones tras conocer de cerca el entorno del evento. Según se trasladó durante la jornada, el madrileño quedó sorprendido por la calidad de la pista de atletismo de la localidad, así como por las infraestructuras deportivas y el marco en el que se desarrollará la carrera. Un respaldo importante para una cita que aspira a seguir ganando prestigio edición tras edición.

Noticias relacionadas

Además, su visita tuvo una marcada vertiente social. Chema Martínez participó como embajador en el entreno de Runchallenge Mallorca, una actividad que reunió a cerca de 100 personas con diversidad funcional. La iniciativa tiene un fuerte componente motivacional y de promoción de hábitos saludables, con el objetivo de preparar a sus participantes para una carrera de running prevista para octubre de 2026. Ese gesto refuerza una idea cada vez más presente en Calvià: el deporte no solo como escaparate turístico, sino también como herramienta de integración, participación y transformación social.