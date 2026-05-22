Chema Martínez, atleta olímpico, distingue con claridad entre el calzado de uso diario y el diseñado para competir.

Una zapatilla de entrenamiento puede mantener sus propiedades hasta unos 800 kilómetros, mientras que una de competición apenas llega a los 200 antes de agotar su vida útil. En el caso de los modelos más avanzados, como las zapatillas de 500 euros utilizadas para romper la barrera de las dos horas en maratón, la durabilidad se reduce a 50 o 60 kilómetros.

Son productos pensados para un único día de máxima exigencia. "Cuanto la zapatilla es más delicada, más ligera, menos durabilidad tiene", resume.

El tiempo también desgasta, aunque no las uses

Martínez advierte que unas zapatillas guardadas durante tres años pierden sus propiedades, aunque parezcan intactas. Las espumas y materiales de contracción se degradan, lo que convierte el calzado en un objeto perecedero.

Incluso modelos guardados como "reliquias", como recordaba Joseba Larrañaga, dejan de funcionar correctamente porque la conexión entre la espuma y la placa pierde efectividad con el paso del tiempo.

Cómo detectar que tus zapatillas están acabadas

La primera pista es visual. Mirar la suela permite identificar si el dibujo ha desaparecido o si hay pequeñas grietas, señales claras de que el calzado está llegando al final de su vida útil.

También es determinante observar deformaciones generales: si la zapatilla ha perdido su forma original, "está fuera de uso". Otra zona crítica es el cuello, donde se introduce el pie. Si está demasiado blando o deformado, puede dañar el tendón y comprometer la estabilidad.

Un desgaste desigual en la suela indica que la zapatilla ya no cumple su función biomecánica.

Chema Martínez, atleta olímpico, revela cuándo debes jubilar tus zapatillas de correr para evitar lesiones / Archivo

Las consecuencias de correr con calzado deteriorado

Usar zapatillas deformadas altera la pisada. "Cambia tu biomecánica y pueden empezar a aparecer dolores extraños en la rodilla o la cadera", advierte Martínez.

Tras una maratón o una carrera exigente, revisar el estado del material es parte esencial de la recuperación.

Alternar pares para proteger tu pisada

Martínez aconseja tener dos pares de zapatillas de entrenamiento, de entre 100 y 150 euros, e ir alternándolos.

Cambiar de calzado evita que el corredor se acostumbre a una única forma de pisar y mantiene el pie "más activo", reduciendo el riesgo de lesiones derivadas de la deformación progresiva de un solo par.