Chema Martínez cambia el frío de la San Silvestre Vallecana por el calor de Las Palmas de Gran Canaria

Chema Martínez, uno de los mejores mediofondistas de la historia del atletismo español, cambia por primera vez el frío de la San Silvestre Vallecana, referente mundial en las carreras populares que despiden el año, por el calor de Las Palmas de Gran Canaria. La prueba isleña espera superar los diez mil participantes el 31 de diciembre.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria sigue peleando año a año por estar entre las mejores del país. En cuanto al número de participantes se espera que este año se pueda supera la cifra de diez mil participantes, que la situaría una vez más en el top 5 nacional. En ese pasito hacia delante, para 2025 la organización ha fichado a uno de los mejores mediofondistas españoles de todos los tiempos, Chema Martínez, quien cambia por primera vez la San Silvestre Vallecana, indiscutible referente mundial en este tipo de pruebas, por la de la capital grancanaria.

El madrileño se declara «un enamorado de las Islas Canarias» y reconoce que «nunca había corrido antes una San Silvestre fuera de Madrid y esta va a ser la primera». «Cuenta ya con diez mil corredores y un objetivo solidario que también me ha llamado la atención, por eso he decidido en esta ocasión salir de Madrid y probar a estas alturas de mi vida una San Silvestre diferente», explica el corredor.

En busca de nuevos retos

Reconoce que le han hablado muy bien de la carrera grancanaria y él, que siempre se ha caracterizado por buscar nuevos retos, no ha dudado en colaborar para ayudar a crecer a una prueba en la que «llevan muchos años trabajando duro para que se consolide, se corra muy rápido y que la gente pueda terminar el año no sólo comiendo las uvas, sino corriendo».

Martínez admite que cambiar el frío que tradicionalmente acompaña a la prueba de Madrid cada 31 de diciembre por el clima de la Isla a la hora de correr supone «un lujazo». «Si le digo la verdad, para mí cualquier excusa para viajar a Canarias me vale, por el buen tiempo, la gente, la comida y lo bien que se está ahí, el mundo parece que se pausa y que vives sin el estrés que habitualmente acompaña a los que vivimos en Madrid».

Como gran conocedor de la San Silvestre Vallecana, recuerda que «hace unos años no era la mejor del mundo, sino que lo era la de Sao Paulo y se empeñaron en montar una carrera que fuese referente a nivel mundial». «La organización consiguió que la gente que quería disputar la victoria se mezclara con el resto, participando todos juntos un 31 de diciembre; así se ha convertido con el tiempo en el gran estandarte de todas las San Silvestres», añade. «He tenido la fortuna de ganarla y es un lujo poder correr en Madrid, en mi casa, con todo el público animándome y dándome su cariño, es una prueba increíble», relata Chema.

Correr por la paz

Martínez aplaude la apuesta de la organización de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria por «consolidarla entre las mejores, lograr nuevos récords y además añadir un fin solidario por la paz -bajo el lema Corremos por lo que importa-». «Pensando en todo lo que está sucediendo en el mundo, el poder correr por la paz es una motivación extra, que va más allá del mero hecho de correr y despedir de esa manera el año», señala el madrileño.

El atleta alaba la vertiente solidaria que genera el mundo del deporte en general: « Cuando corres te sientes bien, pero si además de hacer deporte colaboras con una buena causa hace que te sientas todavía un poco mejor, multiplica el efecto beneficioso que tiene la práctica en la gente».

Padrino de lujo

Como padrino de la prueba grancanaria, Chema ha sido ser el encargado de dar el pistoletazo de salida previo a la cita, anunciando el color de la camiseta, que va a ser blanca haciendo alusión a la paz: «El tener la oportunidad de poder ver una gran marea blanca se agradece, y más por ser el primero en poder anunciarlo y tener la primera camiseta que se ha entregado de cara a la carrera de 2025».

Desde su experiencia, señala el camino para que la San Silvestre siga ganando relevancia en la Isla: «Lo más importante es que la gente se quiera entremezclar y que haya público. La carrera no solo se hace grande por la gente que corre, sino también por la que está fuera y participa de una manera activa en el evento. Ese es el primer engranaje del motor para que la carrera vaya a más, que la gente se vuelque, que anime y que se convierta en una fiesta, que no sea solo una carrera».

Chema tiene claro que no hay excusa para no participar en la prueba: «Los seis kilómetros, que es la distancia más popular, están al alcance de cualquiera si no tiene algún problema, con un mínimo de entrenamiento previo es una distancia muy amigable, que te permite dar tus primeros pasos dentro de este mundo de las carreras; por ejemplo, mi hija con 15 años corre ya diez kilómetros».

Por último, como destacado atleta que fue en la modalidad de campo a través, se alegraba del éxito histórico de España en el Europeo, con ocho metales conquistados. «Ha sido sorprendente conseguir tantas medallas en tantas categorías y sobre todo Thierry Ndikumwenayo, que ganó en el último momento a Gressier que era el gran favorito. Lo vivo como un éxito del deporte español. Esto hace que los que vienen detrás tengan en quien poder fijarse».