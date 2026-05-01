"Chasing Sub2": el documental de Adidas que cuenta cómo Sabastian Sawe rompió la barrera de las dos horas en maratón

Hubo un momento, el día que Sabastian Sawe cruzó la línea de meta en Londres por debajo de las dos horas, en que el atletismo de resistencia cambió para siempre. No de la misma manera que lo hicieron los récords del mundo de Bekele o Kipchoge, sino de otra forma: esta vez era oficial. Una carrera homologada, sin liebres artificiales diseñadas exclusivamente para eso, sin circuito cerrado a medida. Un maratón de verdad. Y ahora adidas quiere que entiendas exactamente cómo ocurrió.

Chasing Sub2 es el título del cortometraje documental que Adidas publicó el pasado 30 de abril en su canal oficial de YouTube. Con una duración de poco más de diez minutos, la pieza pone voz e imágenes a una persecución que arrancó hace casi dos décadas, cuando Haile Gebrselassie —quien narra el documental— empezó a hablar en 2008 de que algún día alguien bajaría de las dos horas en la distancia reina del atletismo popular.

El reportaje se mueve entre tres escenarios con una lógica clara. Primero, Kenia: el campamento de entrenamiento donde Sawe y su entrenador, Claudio Berardelli, construyeron kilómetro a kilómetro la base de lo imposible.

El documental completo

Después, Herzogenaurach, sede del laboratorio de innovación de adidas, donde un equipo de ingenieros y diseñadores desarrolló la Adizero Adios Pro Evo 3, la primera zapatilla de competición de la marca que pesa menos de 100 gramos.

Finalmente, Londres, donde todo confluye en el momento de llegada a meta que ya forma parte de los libros de historia del deporte.

"Chasing Sub2 es un esfuerzo de equipo construido sobre una visión compartida", reza la sinopsis oficial, y la película no rehúye esa idea. Hay ciencia, hay sudor y hay momentos fuera de plano que habitualmente quedan fuera del foco mediático.

Las zapatillas de 97 gramos

La Adizero Adios Pro Evo 3 representa un salto cualitativo en el diseño de zapatillas de competición: menos de 100 gramos en una zapatilla de carrera supone un reto de ingeniería monumental, porque cada gramo que se elimina en el pie equivale, según los estudios biomecánicos, a un ahorro energético acumulado que a lo largo de 42 kilómetros puede ser determinante.

Sabastian Sawe posa con la zapatilla con la que hizo el récord de maratón en Londres / NEIL HALL / EFE

El lanzamiento del documental viene acompañado de una serie de piezas cortas para redes sociales que profundizan en tres aspectos concretos: el atleta, la zapatilla y el sueño compartido que durante años mantuvo vivo el proyecto. Una forma de ampliar el relato más allá de los diez minutos centrales.

Chasing Sub2 ya está disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de Adidas. Una historia que va mucho más allá de una carrera: es sobre qué ocurre cuando un sueño colectivo se sostiene el tiempo suficiente como para hacerse realidad.