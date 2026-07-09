Cesc Escolà, experto en entrenamiento: "Si tus padres no entrenan fuerza a sus 50 o 60 años, no esperes que sean independientes a partir de los 70"

Entrenar fuerza no debe tener el único objetivo de conseguir un mejor físico. A medida que se cumplen años, se hace cada vez más necesario para mantener la independencia. Y eso es precisamente lo que defiende Cesc Escolà.

Así es la rutina que permite entrenar fuerza a las personas mayores (y de forma segura)

El experto en entrenamiento ha ideado un programa de 7 ejercicios que puede ayudar a que personas mayores tengan la posibilidad de empezar a desarrollar su fuerza con facilidad, ayudando a que su cuerpo no se convierta en un límite con el paso de los años. Asimismo, hay que considerar que los pesos son orientativos, por lo que no todas las personas deben aplicarlos de igual forma.

El primero de los ejercicios se trata de una sentadilla sumo con una mancuerna de 8 kilos. El segundo de los ejercicios consiste en realizar elevaciones laterales y frontales con pesas de entre 2 y 4 kilos (dependiendo de la persona).

El tercero de los ejercicios es una sentadilla isométrica en pared junto a un curl de bíceps. El cuarto ejercicio es el conocido 'paso granjero', que se realiza con una pesa de 8 kilos y alternando de mano cada 20 segundos de trabajo.

El quinto ejercicio es un peso muerto con 8 kilos y el sexto se trata de un puente de glúteo con una pesa de 8 a 10 kilos. Para finalizar, el último ejercicio es un combo de abdominales con 4 bicicletas y 8 pataditas.

La base de la rutina consiste en realizar 45 segundos del ejercicio en la medida de las capacidades de la persona, con otros 20-30 segundos como descanso. En total, lo ideal es realizar entre 3 y 4 rondas de la secuencia completa.

En general, la rutina que propone Cesc es una que permite trabajar todo el cuerpo de forma equilibrada, pero sobre todo las zonas que más potencian el equilibrio y, en general, la capacidad de movilidad de la persona.

Así que ya sabes, si tus padres, abuelos o cualquier persona mayor que conozcas empieza a sumar años pero hace poco ejercicio, esta rutina puede ser un muy buen punto de partida para mejorar su movilidad, su fuerza y su autonomía con el paso de los años.