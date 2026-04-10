Celia Duff, en una forma envidiable a los 70 años, da 3 consejos de salud a las personas de su edad

A los 70 años, Celia Duff, una abuela británica retirada de la medicina, corre más que nunca, levanta pesas y compite en Hyrox, esas carreras de fitness que mezclan running con ejercicios funcionales como empujar trineos o grandes sacos.

No siempre fue así. Hasta los 68, Celia era deportista casual, pero al ver a su hija en una de estas pruebas, se picó y empezó a entrenar en serio. Hoy bate récords mundiales en su categoría y dice sentirse con más energía que nunca.

Su rutina de cinco o seis días a la semana (pilates, yoga, levantamiento olímpico, fuerza, cardio y running variado) es la envidia de cualquiera. Pero lo mejor son sus tres consejos prácticos para que las personas de su edad se mantengan activos sin complicaciones.

Muévete tres veces por semana, aunque sea poco

El primero es simple: comprométete a ser activo tres días semanales con algo que te deje un poco sin aliento, sea nadando, caminando rápido o en bici. Solo con unos 30 minutos es suficiente para ganar fuerza, hacer las tareas diarias más fáciles y poder jugar con los nietos sin cansarte.

Celia Duff / Celia Duff

Varios estudios clínicos así lo respaldan: el ejercicio en personas mayores previene la diabetes tipo 2 y fortalece el corazón y los músculos para evitar caídas, por ejemplo. Celia lo ve claro, construyendo su cuerpo para equilibrarse y vivir mejor más tiempo.

El segundo consejo: rodéate de gente. Entrenando para Hyrox, Celia encontró un grupo que la impulsa y cuida de su salud mental. Comenta que sus amistades mejoraron su bienestar. Expertos como Rose Anne Kenny, de Trinity College Dublin, coinciden: las conexiones sociales valen tanto como la dieta o el ejercicio para la longevidad.

Por último, ponte metas y un plan. Celia ama la estructura: mapea semanas para mejorar tiempos o pesos. Para ella, es divertido desafiarse a uno mismo. Encuentra lo que te mueve (una carrera local, perder peso o subir escaleras sin esfuerzos) y diseña pasos para lograrlo.

Esta doctora jubilada desde 2017 vive en un pueblo de Cambridge, pero su pasión la ha transformado. Sus consejos no son para héroes de gimnasio, sino para gente normal que quiere pasar muchos años plenos de vitalidad.