La CCC 2026 reúne un pelotón brutal: 101 kilómetros para coronarse en Chamonix

La CCC del UTMB Mont-Blanc 2026 arrancará el viernes 28 de agosto a las 09:00 desde Courmayeur. Por delante esperan 101 kilómetros y 6.050 metros de desnivel positivo, unos 59,9 m+/km, hasta el arco de Chamonix. Solo la TDS presenta una relación desnivel-distancia superior entre las grandes carreras individuales de la semana.

La CCC hace tiempo que dejó de ser la hermana pequeña del UTMB: es prácticamente una carrera de montaña de 100 kilómetros que la élite afronta ya a velocidades propias de una prueba mucho más corta.

La categoría masculina aparece especialmente abierta. Benjamin Roubiol (ASICS), Cristian Minoggio, Tomas Cardin, Adam Peterman, Eli Hemming y el español Mario Olmedo forman parte del primer escalón de aspirantes, mientras Hans Troyer representa una de las grandes incógnitas. Los expertos sitúan a Cardin entre los favoritos absolutos después de su cuarto puesto en Western States y considera a Roubiol uno de los hombres con más argumentos para ganar tras su plata en el Mundial de Long Trail de 2025. Minoggio da el salto después de ser segundo en la OCC de 2025 y llega convertido en uno de los corredores europeos más peligrosos de esta distancia.

Troyer, por su parte, afrontará su primera gran carrera europea después de abandonar Western States. Su enorme motor con solo 26 años está fuera de discusión; lo que falta por comprobar es cómo responde a un terreno alpino que exige experiencia técnica, capacidad de caminar rápido y muchas horas acumuladas de bajadas.

La salida será además más importante de lo habitual. La CCC comienza con varios puntos donde el grupo se estrecha rápidamente antes de entrar en senderos donde adelantar resulta complicado. Es uno de los mayores embudos de las Finals: los favoritos pueden verse obligados a gastar algunos cartuchos muy pronto simplemente para encontrar posición antes de la primera gran subida. Después tocará pagar o rentabilizar ese esfuerzo.

Lichter, la campeona en Western, favorita

En mujeres, Jennifer Lichter llega convertida en la referencia después de sus récords en Black Canyon y Western States. Freetrail ya advertía, sin embargo, de la gran pregunta que acompaña a su debut en CCC: cuánto ha podido recuperar después de su primera experiencia de 100 millas. La propia corredora reconoce que llegó a Chamonix todavía evaluando su recuperación y que su estrategia será mucho más intuitiva que matemática.

Frente a ella aparece una nómina extraordinaria. Miao Yao, campeona de la CCC en 2018, posee una experiencia específica que Lichter todavía no tiene. Toni McCann, ganadora de OCC 2023 y CCC 2024, vuelve después del abandono del año pasado; Ingvild Kaspersen, campeona en 2023, regresa tras una durísima Western States; y nombres como Caitlin Fielder, Fabiola Conti o Robin Lesh aumentan todavía más la profundidad. Para Singletrack, Lichter es la favorita, pero Miao representa probablemente su alternativa más peligrosa.

Miao Yao, ganador en la CDH de Val d'Aran / Diego de la Iglesia

McCann llega además con un planteamiento completamente diferente al de 2025. Entonces reconoce que se dejó arrastrar por la presión de defender su condición de favorita. Ahora resume su estado mental con una frase: “Este año lo hago por mí”. Su objetivo será controlar mejor la primera mitad, especialmente la bajada hacia La Fouly, para alcanzar Champex-Lac con capacidad de correr. “Si el grupo se va, solo responderé si siento que puedo hacerlo, no simplemente porque ellas lo hagan”, explicó en Freetrail.

La geografía ayuda a explicar por qué la CCC castiga tanto. Después de Courmayeur llegan Bertone, Arnouvaz y el Grand Col Ferret, techo de la carrera, antes de una larguísima bajada hacia La Fouly, pero la clave no será solo bajar rápido: será comprobar quién conserva piernas para volver a subir después. Champex-Lac y Vallorcine terminan seleccionando a quienes todavía pueden correr camino de Chamonix.

El recorrido de la CCC para 2026 / UTMB

En clave española, Mario Olmedo (Mount to Coast) vuelve a ser uno de los nombres principales después de terminar noveno en 2025. Le acompañan corredores como Claudio Díaz (Joma Trail), Francisco José Anguita (Kailas FUGA), Andrés García (Find Your Everest) y Genís Porqueras (ASICS).

Por lo que respecta a mujeres, finalmente, no estará Estel Roig, la gran esperanza a luchar con las mejores. Sí estarán Beatriz Parrón, Mayi Mujika, Ana Cerván y Yasmina Castro. El precedente reciente sigue siendo especialmente exigente: Anna Tarasova subió al podio en 2025, colocando muy alto el listón español.

Los diez españoles con mayor UTMB Index en la CCC / UTMB

La carrera tiene también un incentivo añadido: vuelve a repartir Golden Tickets para Western States. La organización ha destinado además 76.000 euros en premios a la CCC dentro de la bolsa de las Finals y ha anunciado un refuerzo de los controles antidopaje durante la semana.

Dónde ver la CCC del UTMB Mont Blanc en directo, online y por TV

La CCC 2026 comenzará el viernes 28 de agosto a las 09:00 CEST y, en España, podrá seguirse mediante UTMB Live, con clasificación y seguimiento GPS, además de la retransmisión audiovisual oficial de la organización.

Desde SPORT te contamos todo lo que suceda en la CCC del UTMB Mont-Blanc 2026, con las últimas noticias desde Courmayeur y Chamonix, favoritos, participación española, meteorología, resultados y desarrollo de la carrera.