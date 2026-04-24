Catherine Manna, instructora de pilates: "Este entrenamiento mejorará tu movilidad, flexibilidad y fuerza"

El pilateses una de las disciplinas más populares para mejorar la coordinación y el equilibrio. Este ejercicio de bajo impacto se centra en los músculos centrales, mejorando la flexibilidad y la fuerza.

Esta actividad física se puede practicar en casa y se adapta a cualquier edad, incluso si no tienes el hábito de hacer deporte. Además, puede ayudar a prevenir caídas y fortalecer las articulaciones.

Catherine Manna, fundadora de CLM Pilates, afirmó a 'Fit and Well' que "si hace tiempo que no haces ejercicio y quieres empezar con Pilates, deberías centrarte en movimientos suaves y de bajo impacto que te ayuden a desarrollar fuerza y mejorar la conciencia corporal".

En este contexto, la profesora de pilates ha compartido cuáles son sus cinco ejercicios favoritos para principiantes. Manna subraya que estos movimientos te ayudarán a ganar fuerza de forma progresiva, sin aumentar el riesgo de lesión ni presionar tus articulaciones.

Imagen de una mujer haciendo pilates / .

"Este entrenamiento mejorará tu movilidad, flexibilidad y fuerza central, que es el centro de poder del cuerpo y sostiene todas las demás extremidades", asegura la instructora al citado medio.

Para empezar, la especialista recomienda utilizar una esterilla, manta o toalla para amortiguar las rodillas. El primer estiramiento gato-vaca "ayuda mucho con la flexibilidad de la columna y fortalece el tronco". A continuación, Manna aconseja un ejercicio de Roll Down para favorecer la postura y ganar flexibilidad en la columna.

Posteriormente, la experta pasa a realizar un ejercicio de basculación pélvica, que "activará tus músculos abdominales y liberará la tensión en la zona lumbar". También destaca 'The Hundred', un ejercicio básico de pilates para fortalecer el tronco.

Finalmente, Manna termina la sesión con un estiramiento de una sola pierna, útil para mejorar "la estabilidad, la flexibilidad y la fuerza del tronco". La divulgadora repite este entrenamiento dos o tres veces con regularidad para ver resultados con el tiempo.