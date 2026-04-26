Catalunya domina el Campeonato de España de KV: cinco títulos y una generación que ilusiona con Lluís Puigvert, Gabriela Lasalle o Núria Llansó

Hay actuaciones que van más allá del resultado. Las que confirman que un corredor tiene algo especial, que su irrupción no es casual sino la consecuencia lógica de un talento trabajado. Esto es lo que demostró Lluís Puigvert (CE Girona) este pasado sábado 25 de abril en el KV Puerto del Alacrán, en Ávila, donde se disputó el Campeonato de España de kilómetro vertical absoluto 2026.

Con solo 21 años y en su primer campeonato estatal absoluto, el gironí cruzó la línea de meta con un tiempo de 0:37:28, por delante del madrileño Jose Antonio Bellido (0:37:45) y el cántabro Marcos Villanueva (0:37:50).

Puigvert llegaba a Ávila como líder de la Copa Catalana tras ganar la vertical del Sobrepuny, y lo que exhibió sobre el muro del Alacrán fue consistencia, criterio de carrera y una madurez competitiva que sorprende en alguien de su edad.

La carrera masculina se definió en los tramos más exigentes del recorrido. Un ritmo altísimo desde la salida redujo rápidamente el grupo de cabeza, y ahí fue donde Puigvert marcó diferencias. Detrás, Catalunya sumó tres corredores más en el top 10: Jordi Alís (6º), Oriol Marin (8º) y Jordi Bolet (10º), una profundidad de selección que refleja el trabajo sistemático que se está haciendo en el running de montaña catalán.

Imagen de la delegación catalana en la competición en Ávila / Gerard Campderros / FEEC

En categoría femenina absoluta, la victoria fue para la castellanoleonesa Claudia Corral (0:46:16), que gestionó mejor el esfuerzo en los metros finales para imponerse sobre la canaria Moana Lilly Kehres (0:47:06).

El tercer cajón fue catalán: Lídia Puyals (CEPS), con 0:48:16, que volvió a demostrar que está en un momento de forma excelente después de su segunda posición en el Sobrepuny. Dos corredoras más de la selección completaron el top 10: María Benito (9ª) y Núria Llansó (10ª).

Biel Sagués y Gabriela Lasalle se coronan entre los júniors

Pero si había un titular colectivo, fue el de las categorías de formación. Fueron un festival catalán de principio a fin. En júnior masculino, Biel Sagués ganó con autoridad con 0:37:39, mientras que en júnior femenino fue Gabriela Lasalle quien se colgó el oro, completando un doblet que consolida la cantera del Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya.

Gabriela Lasalle, durante el KV en Ávila / Gerard Campderros / FEEC

En juvenil, doble corona también: Joan Guiteras y Núria Calzada se proclamaron campeones estatales. En femenino, el pódium fue íntegramente catalán con Cèlia Mayor (2ª) y Aina Roca (3ª).

Catalunya, campeona absoluta en las pruebas masculina y femenina

La clasificación por selecciones autonómicas no dejó dudas: Catalunya campeona en absoluto masculino y femenino, victoria por equipos en juvenil masculino y femenino, júnior femenino, y subcampeonato en júnior masculino. Cinco títulos por equipos en una sola jornada.

El KV Puerto del Alacrán volvió a confirmar su reputación como uno de los kilómetros verticales más duros y atractivos del calendario estatal. Desnivel, exigencia y un entorno que convierte la prueba en algo más que una carrera. Una jornada que, visto lo visto, ya forma parte de la historia reciente del running de montaña en España.