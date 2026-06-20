Catalina Blanco, médica deportóloga: "Hay una forma segura de volver a hacer ejercicio y solo necesitas mantener una postura durante 30 segundos"

Volver a hacer ejercicio después de años de sedentarismo puede ser complicado, sobre todo para aquellos que temen sufrir lesiones o no saben por dónde empezar. Ante esto, la médica deportóloga Catalina Blanco recomienda una alternativa sencilla, eficaz y accesible para todos: los ejercicios isométricos.

Según explica la doctora y especialista en deporte, "para quienes llevan años sin moverse, los isométricos son una puerta de entrada segura: fortalecen sin impacto y ayudan a reconectar con el cuerpo".

Podemos encontrar sus palabras en BBC Mundo, medio que ha profundizado en este tipo de entrenamiento que consiste en mantener una postura fija durante un tiempo determinado (entre 30 y 60 segundos) sin necesidad de hacer movimientos repetitivos.

De esta manera, los músculos trabajan intensamente mientras las articulaciones están protegidas, reduciendo el riesgo de sobrecargas y lesiones por movimientos no controlados.

Una mujer haciendo planchas / Sport.es

Si preguntásemos a expertos, estos destacan que esta modalidad es especialmente beneficiosa para personas con poca condición física, adultos mayores, apcientes con artrosis o mujeres en periodo de postparto.

Además, algunos estudios apuntan a que una práctica regular puede contribuir a disminuir la presión arterial en aquellas personas que tengan hipertensión leve, aunque no es una garantía ni mucho menos si no se complementa con un cambio de hábitos.

Entre los ejercicios más recomendados para iniciarse se encuentran la plancha abdominal, la sentadilla apoyada en la pared y el puente de glúteos. Los especialistas aconsejan practicarlos tres veces por semana, prestando atención a la postura corporal y manteniendo una respiración constante durante toda la ejecución.

Ten en cuenta que los isométricos no deben sustituir una rutina completa de actividad física, sino acompañarla de ejercicios cardiovasculares y otros de fuerza siempre que sea posible.