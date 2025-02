“En mi caso el trabajo me hace desconectar del trail running y me evita obsesiones”

Abel Carretero (La Pobla de Mafumet, 1991) es uno de los corredores más constantes y más sólidos en pruebas de larga distancia. Carretero, aunque nació en la provincia de Tarragona, vive en un pequeño pueblo del Pirineo catalán, en Vilamur, donde prepara y se entrena para las competiciones, al mismo tiempo que lo combina con su trabajo. Charlamos con él esta semana a pocos días de ir a Gran Canaria con el objetivo, si no hay ningún imprevisto, de disputar la prueba The North Face Transgrancanaria.

Abel, ¿qué tiene Transgrancanaria que quieres repetir presencia por tercera vez consecutiva?

Creo que hay varios factores que definen Transgrancanaria como una carrera referente. Por un lado, la atmósfera que se crea alrededor de la carrera es especial, mucha gente se vuelca. Gran Canaria en sí es una isla espectacular, como todas las islas canarias en general, Hay unos recorridos brutales, unos paisajes que la gente peninsular no estamos acostumbrados a ellos. Y al final también es una carrera con una gran repercusión a nivel mundial y con un gran nivel de corredores. Todos estos factores juntos hacen que seguramente a todos los corredores nos guste estar en la línea de salida.

El año pasado hiciste un gran resultado con un cuarto lugar, ¿disfrutaste o te quedaste con ganas de más?

Las dos cosas. Disfruté porque al final creo que siempre conseguir un gran resultado en estas carreras tan importantes es un premio a todo el esfuerzo que hay detrás y a la vez, cuando acabé la carrera, pues lo primero que pensé, y creo que no soy el único que le pasan estas cosas, fue “tengo que volver al año que viene". Pero no por nada, sino porque me quedé tan cerca del podio, de hecho, a poco más de medio minuto, que pensé: “tengo que intentarlo”. Si he estado tan cerca, será que es posible y quiero intentarlo. Y un poco es esta motivación que te va llevando en el día a día para entrenar y preparar un objetivo.

Para hacer una ultra tienes que estar muy motivado, debe hacerte mucha ilusión Abel Carretero

¿Qué hay detrás de la preparación de una ultra?

Siempre digo desde hace un tiempo que lo primero que tiene que haber es motivación. Eso para mí es un factor clave, dejando de lado el aspecto físico, la parte mental. Tienes que estar muy motivado, debe hacerte mucha ilusión, hay que tener muchas ganas de ir a hacer esa carrera. Porque no solo va a ser dura la carrera, sino todo el proceso. Y luego también el ser constante. Al final está claro que hay que ser constante en el día a día y con el paso de los meses y de los años, cuando ya tienes una experiencia detrás, pues también hacen que todo sea más llevadero. Hay que ser consciente de que en estas carreras el esfuerzo que se exige al cuerpo es muy alto, con lo cual también si la preparación es buena, es más fácil que luego el día de la carrera todo salga más rodado.

¿Cómo se entrena el aspecto mental?

Aquí hay varios aspectos. Yo sí creo, por ejemplo, en mi caso particular, que una de las cosas que hace un par o tres de años todavía me fallaba más a la hora de hacer ultras era precisamente la parte mental. Pero luego es algo que con el tiempo se va trabajando. En mi caso, fue como una evolución mía propia. No acudí a ningún psicólogo deportivo o cosas de este estilo, que también es recomendable, si así se cree. Y yo mismo iba como un poco haciéndome la idea de cómo tolerar mejor el sufrimiento, porque al final está claro que cuando empiezas a sufrir más de la cuenta, es la cabeza la que te empieza a preguntar si merece la pena seguir en estas condiciones y todo esto. Con mi propio entreno y mi propia experiencia me he ido adaptando cada vez más al sufrimiento con gusto. Un poco, podríamos decir. Entonces, si todo esto sumado a esa motivación, esa ilusión por ir a una carrera, el prepararte un objetivo con cariño, con mimo, creo que la parte mental queda algo más atenuada si todos estos factores los tienes más controlados.

Hablemos un poco de tu día a día, de tu vida como corredor de trail, que lo combinas con tu trabajo porque tú tienes tu profesión, ¿no?

Exacto, sí.

¿A qué te dedicas, Abel?

Soy filólogo y, digamos, en términos generales, trabajo, por un lado, en el sector editorial. Y luego, por el otro, pues también hago un poco de docencia. Cursos de lengua para preparar exámenes oficiales, cosas de este estilo. Entre estas cosas y el trail tengo mi puzle del día a día. Y la ventaja, en mi caso, que creo que también me permite imaginarlo todo bien, es que yo trabajo desde casa, a distancia, y eso también te da mucha libertad de actuación.

Vives en un pequeño pueblo en el Pirineo catalán, en Vilamur. Buen sitio para entrenar...

Exacto, sí. También fue una apuesta un poco en mi camino hacia esta profesionalización del trail para intentar tener más facilidades. Fue un poco esta apuesta de venir aquí a la montaña para vivir y tampoco lo cambiaría por nada del mundo ahora. El hecho de poder entrenar en un sitio en el que tienes nieve en invierno y puedes ir a esquiar luego, con muchos desniveles, tanto corriendo como también en bicicleta. Tienes aquí picos de 2.200 metros o más al lado de casa prácticamente. Todo esto también ayuda y también se disfruta mucho más entrenando por aquí.

¿Te gustaría tener los recursos y los medios económicos suficientes para ser profesional del trail?

Bueno, esta es la pregunta. A mí gustarme, me gustaría, sin ningún tipo de duda, pero tampoco sé si haría el paso porque al final está claro que si tú tienes x horas para entrenar y luego tantas otras para descansar, a la larga el rendimiento se acaba notando. Pero tal como tengo ahora mi vida tampoco estoy tan desequilibrado desde el punto de vista del descanso y el entreno. Entonces es difícil hacerse la idea. También me gusta mi trabajo y en el fondo es un poco una vía de desconexión del trail. Así como a veces parece que el trail te hace desconectar del trabajo, en mi caso también el trabajo me hace desconectar del trail y me evita obsesiones. A veces creo que pueden jugar malas pasadas.

Entre tus patrocinadores está la marca SUUNTO. ¿Te ayuda en tus objetivos disponer de su tecnología?

Sí, por supuesto. Hoy en día está claro que cualquier sesión de entrenamiento se basa en unos datos y tu evolución del estado de forma, sin ir más lejos, se basa en unos datos. Cuando sales a la montaña, por ejemplo, vas a entrenar a un sitio que no conoces o vas a reconocer una carrera, por ejemplo, pues necesitas toda esta tecnología para ponerte el track, para poder seguir el recorrido, para luego evaluar el impacto que tiene este entreno en tu estado de forma. Siempre la tecnología de la mano de SUUNTO es súper importante y también a la hora de valorar el descanso. Cada vez hay más herramientas que no solo te dicen en que forma estás, sino cómo de descansado estás. Es igual de importante.

“El trail ha evolucionado, pero no es oro todo lo que reluce”. Recuerdo esta frase tuya en una entrevista. ¿Has tenidos muchas decepciones con marcas del sector?

A ver, esta frase es una frase genérica. No lo dije por nada en concreto. Cada vez se está moviendo más dinero o cada vez hay más marcas que apuestan. Pero mi planteamiento es ¿qué significa apostar? Porque al final yo gano dinero con el trail ahora mismo. Las cosas como son y no me escondo. También porque seguramente tengo un punto de rendimiento y unos resultados que lo avalan y sólo faltaría que no fuera así. Pero si yo quisiera dejar mi trabajo ahora mismo pues a lo mejor no podría, porque los números no cuadran. Yo me refería a este sentido. Que hay muchas marcas en el sector que fichan a un corredor, pero no se acaba de hacer una apuesta firme para que ese corredor pueda vivir 100% del trail. Hay algunas marcas puntuales que sí, pero son marcas también con unos presupuestos muy grandes. Entonces, la frase iba más en ese sentido de reflexión genérica del sector.