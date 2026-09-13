Salud
En casa y sin material: tres ejercicios sencillos para ganar fuerza, movilidad y autonomía a cualquier edad
Una rutina fácil de incorporar al día a día que ayuda a mantener activo y trabajar capacidades esenciales sin necesidad de acudir al gimnasio
A todos nos ha pasado alguna vez eso de buscar cualquier excusa para escurrir el bulto y no entrenar. Pero la buena noticia es que unos cuantas personas expertas en la materia han armado un plan exprés muy sencillo: una selección básica de ejercicios de fuerza que puedes hacer a cualquier edad y, lo mejor de todo, sin pisar un gimnasio ni gastar un euro en pesas o máquinas.
¿Para qué sirve exactamente? Básicamente, el propósito es que no se nos oxide el cuerpo, ganar fuerza útil para el día a día y llegar a la vejez con total autonomía. Todo esto se monta en apenas 15 o 20 minutos con tres movimientos clave que se amoldan tanto si estás empezando desde cero como si ya tienes el hábito de moverte.
De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recalcan que entrenar la fuerza y la movilidad es clave para seguir haciendo tareas rutinarias sin depender de nadie y mantener una buena calidad de vida con los años.
Tu rutina de fuerza en casa
Para armar un buen entrenamiento sin pisar el gimnasio, la idea es combinar estos tres ejercicios básicos que recomienda la revista GQ:
- Sentadillas: 3 series de 15 repeticiones.
- Flexiones inclinadas: 3 series de 10 repeticiones.
- Puente de glúteos: 3 series de 15 repeticiones.
Lo mejor de todo es que no necesitas mancuernas, poleas ni máquinas raras; todo se hace con el propio peso corporal. Y si estás empezando y te parece mucho, no te preocupes: puedes arrancar haciendo una sola serie, subir a dos cuando le vayas pillando el truco y, poco a poco, llegar a las tres completas según vayas ganando confianza y fuerza.
¿Para qué sirve cada ejercicio?
Como explicó el especialista Hernandez, al juntar estos movimientos en formato de circuito, consigues trabajar todo el cuerpo de forma equilibrada:
- Las sentadillas van directas a las piernas y al core (la zona central). Te ayudan a fortalecer glúteos, muslos y abdomen, además de darte mucha estabilidad.
- Las flexiones inclinadas se centran en el tren superior: hombros, brazos y espalda. Son clave para mejorar la postura del día a día y evitar lesiones tontas.
- El puente de glúteos es genial para afinar el equilibrio y la coordinación, dándole caña a las articulaciones y a los músculos que te mantienen estable.
Además, como recalca la entrenadora, meter esta rutina en tu día a día no solo te pone en forma, sino que es una pasada para mantener la autonomía física a medida que cumplimos años.
Esta rutina corta de fuerza no solo te pone más fuerte, sino que también le hace un favorazo a tu metabolismo. Básicamente, te ayuda a conservar el músculo, quemar calorías y aguantar mucho más físicamente, lo cual se nota un montón en tu bienestar del día a día. Eso sí, lo ideal es combinarlo con algo de cardio —como salir a correr, caminar, nadar o darle a la bici— para que el entrenamiento sea de lo más completo.
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