En casa y sin material: tres ejercicios sencillos para ganar fuerza, movilidad y autonomía a cualquier edad

A todos nos ha pasado alguna vez eso de buscar cualquier excusa para escurrir el bulto y no entrenar. Pero la buena noticia es que unos cuantas personas expertas en la materia han armado un plan exprés muy sencillo: una selección básica de ejercicios de fuerza que puedes hacer a cualquier edad y, lo mejor de todo, sin pisar un gimnasio ni gastar un euro en pesas o máquinas.

¿Para qué sirve exactamente? Básicamente, el propósito es que no se nos oxide el cuerpo, ganar fuerza útil para el día a día y llegar a la vejez con total autonomía. Todo esto se monta en apenas 15 o 20 minutos con tres movimientos clave que se amoldan tanto si estás empezando desde cero como si ya tienes el hábito de moverte.

De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recalcan que entrenar la fuerza y la movilidad es clave para seguir haciendo tareas rutinarias sin depender de nadie y mantener una buena calidad de vida con los años.

Personas haciendo ejercicio en grupo / SPORT

Tu rutina de fuerza en casa

Para armar un buen entrenamiento sin pisar el gimnasio, la idea es combinar estos tres ejercicios básicos que recomienda la revista GQ:

Sentadillas: 3 series de 15 repeticiones.

3 series de 15 repeticiones. Flexiones inclinadas: 3 series de 10 repeticiones.

3 series de 10 repeticiones. Puente de glúteos: 3 series de 15 repeticiones.

Lo mejor de todo es que no necesitas mancuernas, poleas ni máquinas raras; todo se hace con el propio peso corporal. Y si estás empezando y te parece mucho, no te preocupes: puedes arrancar haciendo una sola serie, subir a dos cuando le vayas pillando el truco y, poco a poco, llegar a las tres completas según vayas ganando confianza y fuerza.

¿Para qué sirve cada ejercicio?

Como explicó el especialista Hernandez, al juntar estos movimientos en formato de circuito, consigues trabajar todo el cuerpo de forma equilibrada:

Las sentadillas van directas a las piernas y al core (la zona central). Te ayudan a fortalecer glúteos, muslos y abdomen, además de darte mucha estabilidad.

van directas a las piernas y al core (la zona central). Te ayudan a fortalecer glúteos, muslos y abdomen, además de darte mucha estabilidad. Las flexiones inclinadas se centran en el tren superior: hombros, brazos y espalda. Son clave para mejorar la postura del día a día y evitar lesiones tontas.

se centran en el tren superior: hombros, brazos y espalda. Son clave para mejorar la postura del día a día y evitar lesiones tontas. El puente de glúteos es genial para afinar el equilibrio y la coordinación, dándole caña a las articulaciones y a los músculos que te mantienen estable.

Además, como recalca la entrenadora, meter esta rutina en tu día a día no solo te pone en forma, sino que es una pasada para mantener la autonomía física a medida que cumplimos años.

Esta rutina corta de fuerza no solo te pone más fuerte, sino que también le hace un favorazo a tu metabolismo. Básicamente, te ayuda a conservar el músculo, quemar calorías y aguantar mucho más físicamente, lo cual se nota un montón en tu bienestar del día a día. Eso sí, lo ideal es combinarlo con algo de cardio —como salir a correr, caminar, nadar o darle a la bici— para que el entrenamiento sea de lo más completo.