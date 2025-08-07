Así es Carros de Foc, el desafío sagrado de los Pirineos catalanes

En el corazón del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, donde los picos de granito se reflejan en lagos glaciares y el silencio pesa tanto como la altitud, late una de las travesías de montaña más emblemáticas de Europa: la Carros de Foc. Una ruta circular que conecta los nueve refugios guardados del parque a lo largo de más de 65 kilómetros y casi 9.500 metros de desnivel acumulado. Un circuito que no solo pone a prueba la resistencia física, sino que apela también a lo emocional. No es una carrera. Es un rito.

La historia de Carros de Foc comenzó en 1987, cuando un grupo de guardas de refugios decidieron recorrer el parque en un solo día para saludarse y trazar un lazo invisible entre sus cabañas. Fue algo espontáneo, casi una broma entre colegas. Pero el eco de esa aventura se convirtió en leyenda y, con los años, en una de las rutas más codiciadas por los amantes del trail, el alpinismo y el senderismo de montaña. Carros de Foc se fue profesionalizando, sin perder su espíritu original: unir naturaleza, esfuerzo y hospitalidad.

Así es la ruta circular de Carros de Foc

Hoy, más de tres décadas después, miles de personas llegan cada verano a los Pirineos catalanes con el mismo objetivo: completar este recorrido que cruza valles como el de Sant Nicolau, escalona pasos como el Contraix o el Collet de Dellui, y acaricia lagos de una belleza casi irreal como el Estany Llong, el Negre o el de Saburó. Y lo hacen con distintos ritmos, motivaciones y estilos.

Algunos como ultra trail runners que buscan parar el cronómetro. Otros como montañeros clásicos que se toman varios días para saborear la travesía, durmiendo en los refugios y compartiendo vivencias con otros caminantes.

Diferentes modalidades

La organización distingue varias modalidades. Desde la Sky Runner, orientada a quien desea hacer la travesía en menos de 24 horas, hasta la Open, pensada para completar la ruta sin prisas, en cuatro o cinco días. Existe también el Forfait Plus, que permite personalizar el recorrido, elegir el sentido de la marcha, gestionar los alojamientos en los refugios y recoger un mapa exclusivo, la camiseta oficial y el popular forfait sellado, que certifica el paso por cada refugio como si fuera un pasaporte montañero.

Así es el forfait de Carros de FOC / www.carrosdefoc.com

En este juego de pasos y picos, los refugios son más que puntos de descanso: son lugares de encuentro, de calor humano, de sopa caliente tras una tormenta. Refugios como el de Colomina, con sus vistas vertiginosas sobre el Estany Tort; Ventosa i Calvell, rodeado de agujas de granito que rozan el cielo; o el mítico Ernest Mallafré, bajo la atenta mirada de los Encantats. Cada uno cuenta una historia. Cada uno guarda en sus paredes el eco de miles de conversaciones, decisiones y sueños.

Imagen del refugio Ernest Mallafré / ARCHIVO

La altitud media del recorrido se sitúa en torno a los 2.400 metros, con pasos que superan los 2.700. No es una ruta técnica en sentido estricto, pero sí exigente. Requiere una buena forma física, experiencia en alta montaña y una atención constante a las condiciones meteorológicas, que pueden cambiar con rapidez. Aunque está bien señalizada, la Carros de Foc no es un sendero turístico al uso: su belleza es salvaje y su reto, real. Precisamente por eso tantos vuelven.

Más allá del esfuerzo físico, hay algo espiritual en esta travesía. Tal vez por el entorno, que impone respeto; o por el hecho de que el circuito te obliga a cerrar el círculo, a volver al punto de inicio transformado. Como escribió el alpinista Reinhold Messner, “la montaña no se conquista, uno se conquista a sí mismo”. En Carros de Foc, esa máxima se cumple paso a paso, día a día.

Además, el parque donde se desarrolla esta travesía es el único parque nacional de Cataluña, un santuario natural protegido desde 1955, hogar de marmotas, rebecos, águilas reales y un sinfín de especies endémicas. Es también un tesoro cultural, con vestigios del arte románico en pueblos como Boí o Taüll, y con una arquitectura de refugio que ha evolucionado sin perder la esencia.

Cada año, la Carros de Foc se convierte también en el escenario de historias personales: padres que hacen la travesía con sus hijos adolescentes como paso de iniciación; grupos de amigos que celebran su amistad con botas de montaña; solitarios que buscan silencio o respuestas; corredores que regresan cada temporada para mejorar su tiempo o, simplemente, reencontrarse con el camino. Todos ellos construyen, con cada zancada, una comunidad invisible que une deporte, naturaleza y emoción.

En tiempos donde el turismo busca velocidad, pantallas y confort, la Carros de Foc propone una experiencia radicalmente distinta: esfuerzo, lentitud y contemplación. Es una llamada a reconectar con lo esencial, con el cuerpo, el paisaje y los otros. Una travesía que no se olvida.

Porque quien ha hecho la Carros de Foc no solo ha caminado por los Pirineos: ha caminado también un poco hacia dentro.