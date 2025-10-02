Las grandes carreras de trail en octubre de 2025: de Pirineos a Mallorca pasando por la Capadocia

Octubre de 2025 será un mes intenso para el trail running internacional y nacional, con un calendario repleto de pruebas de referencia. España tendrá un papel protagonista con citas de enorme prestigio como la Ultra Pirineu en el Pirineo catalán o la Ultra-Trail Guara Somontano en Huesca, ambas integradas en la serie UTMB.

A nivel internacional, nombres como Cappadocia Ultra-Trail o la mítica Diagonale des Fous en La Réunion marcarán la agenda competitiva.

El mes no solo concentra pruebas históricas, sino también destinos exóticos y carreras que refuerzan la globalización del trail running como la Chihuahua by UTMB en México.

Salomon Ultra Pirineu (Bagà, Cataluña) – 3-5 de octubre de 2025

La prueba reina del Pirineo catalán reunirá a la élite internacional en el Parque Natural del Cadí-Moixeró. Con sus 100 kilómetros y más de 6.600 metros de desnivel positivo, es una de las grandes ultras de España y cita ineludible para los corredores nacionales.

Ultra-Trail Guara Somontano (Alquézar, Huesca) – 4-5 de octubre de 2025

Celebrada en la Sierra de Guara, es la pionera de las ultras en Aragón. Ofrece varias distancias (102K, 50K, 30K), con salida desde la villa medieval de Alquézar y un recorrido que combina desnivel y belleza paisajística en pleno Parque Natural.

Chihuahua by UTMB (México) – 2-4 de octubre de 2025

Primera gran cita internacional del mes en Latinoamérica. Con distancias desde 20 hasta 155 kilómetros, destaca por los paisajes desérticos y montañosos del norte de México. Forma parte del circuito UTMB World Series.

Cappadocia Ultra-Trail (Ürgüp, Turquía) – 16-18 de octubre de 2025

Una de las carreras más espectaculares del calendario, con distancias de 119K, 63K, 38K y 14K. Transcurre por los valles y formaciones rocosas de Capadocia, Patrimonio de la Humanidad, lo que la hace tan dura como inolvidable.

Grand Raid Réunion – Diagonale des Fous (Isla Reunión, Francia) – 16-19 de octubre de 2025

Considerada una de las ultras más duras del planeta, con 165 km y más de 9.000 metros de desnivel positivo. Su dureza extrema y su mística la han convertido en una prueba legendaria.

Mallorca by UTMB (Serra de Tramuntana, España) – 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025

La gran cita balear del trail internacional. Ofrece la Tramuntana 100M (137 km) y otras distancias más accesibles, atravesando la Sierra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad.