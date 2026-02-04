La Carrera de la Mujer de Murcia 2026 alcanza las 1.500 inscritas a más de un mes del cierre

La undécima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026 avanza con paso firme. A más de un mes para el cierre de inscripciones, ya son 1.500 las participantes que han reservado su dorsal para estar el domingo 8 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en la Plaza de la Cruz Roja, punto de salida y meta de una prueba que mantiene su recorrido de cinco kilómetros, apto tanto para caminar como para correr.

La respuesta vuelve a ser masiva y confirma el arraigo de la cita en el calendario regional. Mujeres procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia, así como de provincias vecinas como Alicante y Albacete, ya han asegurado su participación. El límite de dorsales está fijado en 5.000, con plazo abierto hasta el martes 3 de marzo, aunque desde la organización no descartan que se agoten antes debido al elevado ritmo de inscripciones.

También avanza a buen ritmo la segunda edición de la Carrera Infantil, que se celebrará el mismo domingo 8 de marzo a partir de las 12:00 horas, en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja. Ya se han reservado más de 100 dorsales de los 500 disponibles para esta prueba destinada a niñas de hasta 11 años.

Entrega de dorsales en el Centro Comercial Thader

La entrega de dorsales y de la bolsa de la corredora tendrá lugar este año en el Centro Comercial Thader de Murcia (Churra), con los siguientes horarios:

Jueves 5 de marzo , de 17:00 a 21:00

, de 17:00 a 21:00 Viernes 6 de marzo , de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 Sábado 7 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Las participantes de la prueba absoluta (a partir de 12 años) recibirán dorsal con chip, camiseta conmemorativa y la bolsa con obsequios de los patrocinadores. En el caso de la carrera infantil, las inscritas recogerán el dorsal y recibirán los regalos en la línea de meta el mismo día de la prueba.

La Carrera de la Mujer de Murcia, que se celebra desde hace once años con motivo del Día Internacional de la Mujer, está organizada por Diario La Opinión, con la colaboración de las concejalías de Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, además de la Comunidad Autónoma. La dirección deportiva corre a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

Por su carácter abierto e inclusivo, la prueba permite la participación tanto caminando como corriendo, consolidándose un año más como una auténtica fiesta del deporte y la participación femenina.

Las inscripciones pueden formalizarse aquí