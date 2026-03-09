La Carrera Científica de Sant Pau, con Ander Mirambell, concienciará sobre la importancia del deporte para la salud del corazón

Grup DiR participa en la Carrera Científica del Hospital de Sant Pau, “La carrera con más corazón”, una jornada deportiva coorganizada por el hospital y la Fundación Cors Units, en colaboración con el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès y Championchip.

La prueba tendrá lugar el próximo 21 de marzo en los Jardines del Recinto Modernista de Sant Pau, Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde los participantes podrán completar un total de 5 o 10 vueltas durante una hora y media. Ander Mirambell, primer deportista de skeleton olímpico de Cataluña, será el encargado de dar el pistoletazo de salida.

La Carrera Científica de Sant Pau y Cors Units tiene la misión de concienciar a la población sobre la importancia de practicar deporte para preservar la salud y el bienestar, centrándose especialmente en el comportamiento del corazón.

El Dr. Ricard Serra Grima, cardiólogo y experto en medicina deportiva de Sant Pau, fue el impulsor de la prueba en el año 1989. En estas tres décadas se han realizado una veintena de investigaciones que han servido para demostrar científicamente que el deporte es recomendable para todas las personas y también para aquellas que han padecido alguna patología cardíaca, siempre que el esfuerzo se adecúe a la edad y a las características físicas concretas de cada deportista.

Grup DiR, defensor de la actividad física en Cataluña, participa un año más en esta actividad que promueve la salud. Desde 1979, DiR ha tenido la misión de incentivar la práctica de la actividad física y el bienestar entre los barceloneses de tres generaciones distintas e impulsa, organiza y participa regularmente en acontecimientos que comparten este objetivo.