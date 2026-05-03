Carolina Ruiz Vega, entrenadora personal, explica cómo debes caminar: "No es solo andar"

Caminar está considerado uno de los ejercicios más completos y accesibles, especialmente a partir de cierta edad. Sin embargo, lejos de ser un gesto automático, la forma en la que se realiza puede marcar la diferencia entre un simple paseo y una actividad realmente beneficiosa para la salud.

La especialista y entrenadora personal Carolina Ruiz Vega explica que la técnica de la marcha implica a todo el cuerpo. No se trata únicamente de mover las piernas: brazos, tronco y postura juegan un papel clave en la eficiencia del movimiento.

En este sentido, el braceo —el movimiento de los brazos al caminar— resulta fundamental. Mantener los codos ligeramente flexionados y balancearlos de forma natural, en coordinación con las piernas, favorece una zancada más fluida y ayuda a mantener el equilibrio.

Diversos estudios respaldan esta idea. El movimiento de los brazos no solo acompaña el paso, sino que contribuye a reducir el gasto energético y mejora la estabilidad del cuerpo. Además, permite compensar las rotaciones del tronco que se producen al caminar, logrando una marcha más coordinada y segura.

La postura es otro de los aspectos más importantes. Caminar encorvado o con tensión en los hombros es un error habitual que puede generar molestias a largo plazo. Los expertos recomiendan mantener la espalda erguida, los hombros relajados y el abdomen ligeramente activado para proteger la zona lumbar y optimizar el movimiento.

En cuanto a las piernas, la clave está en evitar la rigidez. La pierna que avanza debe mantenerse alineada de forma natural, mientras que el pie debe apoyar primero el talón y después rodar suavemente hacia los dedos, terminando el paso con un pequeño impulso. Este patrón no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce el impacto sobre las articulaciones.

Adoptar una técnica adecuada al caminar tiene beneficios claros: disminuye la sobrecarga articular, mejora el equilibrio —especialmente importante en personas mayores— y permite una locomoción más económica y segura.

En definitiva, pequeños ajustes en la forma de andar pueden transformar un hábito cotidiano en una herramienta clave para mejorar la salud y prevenir lesiones.