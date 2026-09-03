Carolina Marín (33 años): "Soy hija única, mis padres llevaban poco tiempo separados y mi padre lo estaba pasando muy mal. Cuando le hablaron de la oportunidad de que su hija se viniera al Centro de Alto Rendimiento, primero dijo que no, pero a los tres segundos me llamó para decirme que sí"

Carolina Marín (Huelva, 1993) está considerada como la mejor jugadora europea de bádminton y una de las mejores de la historia. La ex deportista de 33 años fue número uno del ránking mundial de la BWF, campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, tres veces campeona del mundo, siete veces campeona de Europa y ganadora de los Juegos Europeos de Cracovia 2023.

Con tres participaciones en los Juegos Olímpicos, la onubense es la única deportista no asiática en ganar la medalla de oro en bádminton. Además, es la atleta más laureada de la historia del Campeonato Europeo. En su palmarés cuenta con siete Super Series Premier (2 All England, 2 Abierto de Malasia, 2 Abierto de la República Popular China y 2 Abierto de Tailandia).

También ha recibido varios honores y reconocimientos como: Premio Nacional del Deporte Reina Sofía (2014), Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014), Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2016), Medalla de Andalucía (2018) y Premio Princesa Asturias de los Deportes (2024).

Carolina Marín tiene que redefinir su futuro / CURRO MORENO-AURIOLES

Por su trayectoria deportiva, el Palacio de Deportes de Huelva fue renombrado como Palacio de Deportes Carolina Marín. También fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Huelva. Fuera de la pista, Carolina estudió Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y un grado en Dietética y Nutrición en la Universidad Alfonso X el Sabio.

En las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, Marín sufrió una lesión en su rodilla derecha que le obligó a retirarse del partido. En 2026, Carolina anunció su retirada del bádminton a los 32 años. Durante una entrevista con 'El Confidencial', la atleta explicó por qué escogió este deporte de raqueta.

"Yo bailaba flamenco desde los tres años, porque en Huelva era de las cosas que más se hacían. A los ocho años, mi amiga Laura me contó que había conocido este deporte y me animó a jugar en el polideportivo de al lado de casa. Como yo digo que sí a todo, fui con ella. Estaba acostumbrada a ver tenis, y me encontré con esas raquetas tan largas, volantes de plástico en vez de pelotas... Era todo tan raro y yo tan competitiva que me fui enganchando", explicó al citado medio.

Carolina Marín recibe un homenaje en el marco de los Campeonatos de Europa de bádminton este domingo en el Palacio de los Deportes que lleva su nombre, en Huelva. EFE/Alberto Díaz / Alberto Díaz / EFE

De hecho, asegura que al principio no se le dio demasiado bien: "No veas lo mala que era. Ves un vídeo mío de pequeña y era imposible que alguien dijese que de eso iba a salir una campeona". En otra parte de la entrevista, Carolina reconoce que sus padres no sabían que era el bádminton. A pesar de ello, lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en ellos es "agradecimiento".

"Mi situación familiar no era la mejor. Soy hija única, mis padres llevaban poco tiempo separados y mi padre lo estaba pasando muy mal por eso. Cuando le hablaron de la oportunidad de que su hija se viniera a entrenar al Centro de Alto Rendimiento, primero dijo que no, pero a los tres segundos me llamó para decirme que sí", relata la medallista olímpica.