Carolina Marín (33 años), sobre sus estudios antes de su retirada: "Es muy complicado para un deportista de élite compaginar los estudios con nuestros horarios de entrenamientos"

Tras volver a coronarse como campeona de Europa, Carolina Marín ha hecho una pausa en su exigente calendario deportivo para visitar el Campus de Los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). La volantista onubense, matriculada en el Grado en Fisioterapia de la institución, acudió a la universidad para impartir una charla técnica y compartir una sesión práctica con los estudiantes de la Facultad de Deporte.

Durante el encuentro, la jugadora repasó los retos que tiene por delante en la alta competición y analizó los factores que le han permitido romper la hegemonía asiática en el bádminton global, un logro al alcance de muy pocas deportistas en la historia de este deporte.

Antes de arrancar la jornada con el alumnado, Marín atendió a los medios de comunicación y valoró de forma muy positiva su experiencia en la universidad murciana. "Me he quedado impresionada con las instalaciones de la UCAM. La vinculación con ellos es muy positiva porque me permite estudiar aunque sea poco a poco por mi ritmo de entrenamientos y competiciones, pero espero finalizar la carrera de Fisioterapia dentro de unos años", señaló la campeona.

Carolina Marín habla más sobre su vida entre los estudios y su trabajo

Subirse a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Río 2016 hubiera sido el techo para cualquiera, pero para Carolina Marín solo fue la confirmación de que su ambición no tiene límites. Lejos de conformarse con el éxito histórico conseguido en tierras brasileñas, la jugadora de bádminton onubense ya ha dejado claro cuál es su siguiente gran meta: romper todas las marcas y escribir su nombre en las páginas de historia de su deporte a nivel mundial.

La deportista española no se anda con rodeos a la hora de marcarse objetivos. Su meta a largo plazo es tan clara como exigente: consagrarse como la mejor jugadora de bádminton de todos los tiempos. Para lograrlo, la hoja de ruta pasa por sumar dos campeonatos del mundo más a su palmarés y volver a colgarse el oro en una cita olímpica. Tanto ella como su equipo técnico tienen la mente y la preparación enfocate exclusivamente en este reto.

Carolina Marín recibe un homenaje en el marco de los Campeonatos de Europa de bádminton este domingo en el Palacio de los Deportes que lleva su nombre, en Huelva. EFE/Alberto Díaz / Alberto Díaz / EFE

El camino hacia esa meta pasa por una cita clave este mismo verano en el Campeonato del Mundo de Escocia. Tras disputar torneos de máxima exigencia en Indonesia y Australia a finales de junio para coger ritmo de competición, todas las miradas de la volantista están puestas en el torneo de agosto en tierras escocesas.

La enorme fortaleza mental de Carolina Marín

Más allá de la técnica o del físico privilegiado que exige la pista, si algo ha caracterizado la carrera de la onubense ha sido su fortaleza mental. Ante las preguntas de los jóvenes, centradas en cómo gestionar la presión al máximo nivel, la jugadora hizo hincapié en la importancia de simplificar los pensamientos en los momentos decisivos para no bloquearse.

"Es muy importante estar mentalizada para cada partido y para cada torneo. Si me pongo a pensar demasiado en la trascendencia de lo que hago, pierdo la concentración", explicó. Su filosofía de juego exige un estado de presencia absoluta en la pista: "Mi juego es de ataque y por ello siempre tengo que demostrarme a mí y a mi rival que tengo el control de cada punto".

Esa actitud dominante y fría en los puntos clave ha sido precisamente la marca de la casa en sus grandes triunfos internacionales.