249 kilómetros sin descanso: la gesta (cón record de España) de Carmen Pérez en el Mundial de 24h

Carmen María Pérez escribió este fin de semana una de las páginas más inspiradoras del atletismo español. En el Mundial de 24 horas en pista, la corredora completó 249,53 kilómetros tras un día entero corriendo sin descanso, una marca que además supone un nuevo récord de España en la especialidad.

Con ese registro, la representante de la selección española de ultrafondo firmó una extraordinaria sexta posición mundial, en una prueba que exige tanto al cuerpo como a la mente. El triunfo en su categoría correspondió a la británica Sarah Webster, que recorrió 277,559 kilómetros, firmando una actuación de enorme regularidad y resistencia.

La victoria masculina fue para el ucraniano Andrii Tkachuk, que completó una distancia impresionante de 294,062 kilómetros, consolidándose como uno de los grandes especialistas del ultrafondo internacional.

La cita de Albi, organizada bajo el paraguas de World Athletics y el Comité Olímpico Español, reunió a los mejores especialistas del planeta en esta disciplina extrema, donde los atletas deben completar la máxima distancia posible en 24 horas dentro de un circuito cerrado. Durante 1.440 minutos, Carmen mantuvo un ritmo constante, preciso y valiente, demostrando una fortaleza mental admirable.

Rubén de las Heras, el 22º

En categoría masculina, el mejor resultado español fue para Rubén de las Heras, que finalizó 22º con 255,54 kilómetros recorridos. Por su parte, Francisco Martínez y Félix Pont no pudieron completar la prueba (DNF), víctimas del desgaste físico y mental que caracteriza a este tipo de competiciones.

Más allá de las posiciones, el Mundial de 24 horas en pista volvió a demostrar la dureza y la belleza del ultrafondo. Correr un día entero sin detenerse es un desafío que trasciende el deporte y simboliza el espíritu de superación que mueve a quienes eligen esta disciplina. Carmen María Pérez, con su récord de España y su sexto puesto mundial, se consolida como una de las grandes referencias del ultrafondo femenino internacional.