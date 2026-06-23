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Carmen Lomana (77 años): "Me gusta la proteína como una tortilla francesa de claras, y siempre con pan y bollos. Y suelo añadir aguacate o un toque dulce"

La socialité señala la importancia del desayuno en su vida para comenzar el día con energía

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Carmen Lomana (León, 1948) es una popular empresaria, colaboradora de televisión y coleccionista de arte. Actualmente, la socialité sigue muy activa en eventos y medios de comunicación, demostrando su energía a los 77 años de edad.

En este sentido, uno de los secretos de la televisiva es su rutina diaria. Lomana destaca la importancia de cuidarse y tener una vida activa, pero también de alimentarse correctamente, empezando por un buen desayuno.

Así lo explicaba la empresaria en una entrevista con Style4life: "Como muy bien porque pienso que la mañana es muy importante. Hay que salir a trabajar con energía, habiendo desayunado".

Para Carmen Lomana, comenzar el día en calma es clave, aprovechando sus aficiones. "Me gusta hacerlo tranquilamente, escuchando la radio o leyendo el periódico", explica sobre los desayunos.

Carmen Lomana

Carmen Lomana / .

No obstante, para disfrutar de la tranquilidad de las mañanas es necesario levantarse temprano: "Madrugo muchísimo, hay días que levanto a las 6:15 de la mañana, pero siempre con la ilusión del desayuno. Pensar lo que voy a desayunar es algo que me motiva", detalla al citado medio.

Por este motivo, la variedad de opciones juega un papel fundamental. La socialité explica que "me gusta la proteína como una tortilla francesa de claras, y siempre con pan y bollos. Y suelo añadir aguacate o un toque dulce para completar la primera comida del día".

En cuanto la fruta, Carmen Lomana prefiere tomar varias piezas que un zumo. Según cuenta, prefiere "el plátano machacado con zumo de naranja y un chorrito de leche condensada, como los niños". Además, también añade miel en ocasiones.

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Finalmente, la colaboradora de televisión reconoce su buena predisposición genética: "Realmente es una suerte porque no tengo tendencia a engordar y como de todo". Sin embargo, no olvida lo importante que es llevar una vida activa y aunque no va al gimnasio, "me muevo mucho, subo y bajo varias veces las escaleras de casa".

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