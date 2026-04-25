Carmen Lomana (77 años), empresaria: "Caminar, nadar y, por encima de todo, alimentarse bien"

Maria Carmen Fernández de Lomana (León, 1948), popularmente conocida como Carmen Lomana, es empresaria, colaboradora de televisión y coleccionista. La socialité sigue activa en los medios de comunicación, mostrando una gran actividad a los 77 años.

No obstante, en una entrevista realizada por 'Bekia' hace ocho años, la televisiva confesaba que no había practicado deporte regularmente: "Soy vaguísima y nunca voy al gimnasio, es mi asignatura pendiente".

En aquella época, Lomana era consciente de que tenía que entrenar. "Soy de las que digo: 'No puede ser, el lunes me apunto al gimnasio, porque ya es que se me va a caer todo'".

Durante la pandemia, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' comenzó a entrenar con una bicicleta estática desde casa. "Aquí me tenéis irreconocible dándole que te pego pedaleando, pero es que si no rodaré cuando termine esto", explicó en redes sociales.

Carmen Lomana / EUROPA PRESS

Además, utilizaba la música como herramienta: "Es muy sano esto de la bici, me pongo salsa y merengue y me animo mucho más", añadió. En este sentido, el ciclismo y el baile son dos actividades físicas que combinan el ocio con el ejercicio físico.

En 2010, Lomana ofreció una entrevista al diario La Razón, donde señaló que le gustaba mucho "jugar a las palas porque se nota que soy del norte, pero en Marbella es muy difícil jugar en la playa porque no baja la marea".

Fuera del entrenamiento, los expertos destacan la importancia de tener una vida activa. Es fundamental moverse, caminar, subir escaleras y tener hábitos saludables en nuestra rutina cotidiana.

De hecho, Carmen Lomana comentó en redes sociales que sigue esta recomendación: "¿Es necesario matarse entrenando? Soy claro ejemplo de que no lo es, sí llevar una vida activa, caminar, nada y, por encima de todo, alimentarse bien", terminó diciendo.