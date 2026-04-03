Carlos Rojo, experto en running, sobre los ritmos de carrera: "No necesitas más kilómetros, necesitas entender"

En los últimos años, el running es una de las disciplinas deportivas que más ha crecido entre los principiantes. Cada vez son más los especialistas que coinciden en que salir a correr ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

El running es un entrenamiento que mejora la salud cardiovascular, reduce el estrés, quema calorías y tonifica los músculos. Una de las ventajas de esta actividad física es que requiere poco equipamiento, como unas zapatillas y ropa deportiva adecuada.

No obstante, correr sin preparación aumenta el riesgo de lesión. De hecho, los corredores necesitan una buena preparación para progresar y lograr sus objetivos. En este contexto, los ritmos de carrera son un factor clave en cualquier plan de entrenamiento.

Carlos Rojo, entrenador y experto en running, ha compartido un vídeo en redes sociales hablando sobre por qué la mayoría de corredores entrenan mucho y no mejoran: "La mayoría de corredores entrenan mucho... pero no saben qué están estimulando realmente. Y ese es el verdadero motivo por el que no mejoran".

Según el formador de corredores, aumentar las sesiones de entrenamiento sin planificación hace que pierdan eficacia. "Si entrenas sin estructura, estás dejando rendimiento sobre la mesa".

Un grupo de corredores haciendo running / FREEPIK.

"No necesitas más kilómetros. Necesitas entender qué sistema estás trabajando en cada sesión", afirma Rojo. Para ello, el creador de contenido destaca tres ritmos que todo runner debe dominar para correr más rápido.

En primer lugar, el rodaje suave: "No es perder el tiempo. Es donde construyes base aeróbica, aumentas mitocondrias y permites que el cuerpo asimile. Si lo haces demasiado rápido, arruinas la semana. Si lo haces bien, te prepara para todo lo demás".

A continuación, el experto en running habla del ritmo umbral. En este caso, es donde el corredor aprende a "sostener intensidad sin romperte". Este ritmo puede provocar fatiga si está mal colocado, pero ofrece un rendimiento real si se hace adecuadamente.

Por último, el divulgador menciona el ritmo VO2 máx. "Es el estímulo que eleva tu techo. No es para hacerlo cada semana lo loco. Sin base, te estancas. Con criterio, mejoras". Finamente, Rojo apunta que la clave no está en hacerlos todos siempre, "está en saber cuándo y por qué haces cada uno".