SALUD
Carlos Rojo, experto en running: "Si te duele el tendón de Aquiles al correr, ni hagas menos impacto ni pares de golpe"
El fisioterapeuta especializado en running nos da el mejor consejos posible si sufrimos dolor en el tendón de Aquiles.
El dolor en el tendón de Aquiles es una de las lesiones más comunes entre corredores aficionados y profesionales. Carlos Rojo, fisioterapeuta especializado en running, advierte que detenerse bruscamente o reducir drásticamente el impacto agrava el problema en lugar de resolverlo.
El error común que debilita el tendón
Muchos runners notan rigidez matutina, molestia al calentar o temor a empeorar durante la carrera, lo que les lleva a pensar en abandonar el deporte. El principal fallo es optar por reposo total o continuar sin cambios, ignorando que el tendón pierde colágeno y se debilita.
Estudios como el protocolo de Alfredson demuestran que el reposo relativo es clave, manteniendo carga controlada para estimular la regeneración. Esta tendinopatía no es inflamación simple, sino degeneración por sobrecarga repetitiva, agravada por superficies duras, calzado inadecuado o debilidad muscular en gemelos y sóleo.
Rojo enfatiza en un vídeo publicado en sus redes sociales que el tendón necesita provocación progresiva para fortalecerse, no inactividad. La clave radica en el trabajo excéntrico, donde el músculo se alarga bajo tensión. Y aquí tenemos varias recomendaciones.
La solución: ejercicios excéntricos y carga progresiva
Un ejercicio básico que te va a permitir regenerar tus músculos: colócate en un escalón con las puntas de los pies en el borde, sube con ambos pies y baja lentamente (3-5 segundos) solo con el pie afectado. Haz 3 series de 10-15 repeticiones, con rodilla extendida (para gemelos) y flexionada (para sóleo).
Después, colócate en un escalón con las puntas de los pies en el borde, sube con ambos pies y baja lentamente (3-5 segundos) solo con el pie afectado. Haz 3 series de 10-15 repeticiones, con rodilla extendida (para gemelos) y flexionada (para sóleo).
Realízalo 2 veces al día durante 12 semanas, tolerando un dolor leve y siempre que no aumente al día siguiente. Complementa con ejercicios isométricos y, más adelante, pliometría como saltos controlados. Reduce volumen de carrera al 40-60% inicialmente, priorizando superficies blandas y cadencia alta.
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