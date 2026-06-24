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SALUD

Carlos Rojo, experto en running: "La carga de carbohidratos no consiste en comer un plato enorme de pasta la noche anterior"

El especialista desmiente uno de los mitos de nutrición más extendidos

Carlos Rojo

Carlos Rojo

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Ramón Baylos

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Existen muchos mitos sobre cómo gestionar la nutrición previa a una sesión dura de running. Especialmente si nos referimos a la cantidad de carbohidratos recomendada por especialistas en las famosas fases de carga.

En este caso, el experto en la materia, Carlos Rojo, ha lanzado una reciente publicación donde explicaba que "la carga de carbohidratos no consiste en comer un plato enorme de pasta la noche anterior".

De hecho, esto último puede ser contraproducente en el momento de la maratón, dado que expondremos al cuerpo a un cambio brusco al que deberá adaptarse en tiempo récord (lo cual no es recomendable).

Entonces, ¿qué implica la carga de carbohidratos? Según Carlos Rojas, se trata de "una estrategia que empieza varios días antes de la competición" y, bien ejecutada, puede marcar mucho la diferencia.

En relación a esto último, las cargas de carbohidratos son cruciales de cara a aquellas actividades físicas que requieran de mucha energía y consistan especialmente en largas carreras de resistencia.

Con este tipo de maniobras, lo que se busca es hacer que el cuerpo cree una reserva de glucógeno especial de la que extraer energía en el momento en el que tiene lugar la maratón.

Para hacer una carga correctamente, los expertos en nutrición coinciden en las mismas pautas: se ha de consumir entre 8 y 12 gramos de carbohidrato por cada kilo de peso corporal durante los 2 o 3 días previos a la carrera.

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De esta manera, podremos acostumbrar al cuerpo a ese incremento de carbohidratos de manera progresiva, previniendo cualquier incidencia digestiva durante los momentos cruciales de la actividad física.

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