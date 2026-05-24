Carlos Rojo, experto en running: "Si tu carga de carbohidratos es un plato de pasta la noche antes del maratón… la estás liando"

Muchos corredores siguen cayendo en el mismo error antes de un maratón: pensar que la carga de carbohidratos se resuelve con un gran plato de pasta la noche previa. Y luego llega el temido escenario que tantos conocen demasiado bien: piernas sin respuesta, sensación de vacío y un muro que aparece antes de lo esperado.

La realidad es bastante distinta. La carga de carbohidratos no es una cena especial ni un truco de última hora, sino una estrategia que empieza entre 48 y 72 horas antes de la carrera. El objetivo es llenar al máximo las reservas de glucógeno, el combustible que los músculos utilizan durante esfuerzos prolongados como un maratón.

Carlos Rojas advierte

La comparación es sencilla: los músculos funcionan como un depósito. Intentar llenarlo en una sola comida no suele funcionar, igual que no puedes cargar un coche entero de combustible en apenas unos segundos. El cuerpo necesita tiempo para almacenar esa energía.

Por eso, la preparación previa va mucho más allá del plato de pasta tradicional. Las recomendaciones suelen moverse entre los 7 y 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal al día, acompañados de una reducción de grasas y proteínas para dejar espacio a los hidratos.

Running nocturno / FREEPIK.

En muchos casos, también entran en juego los carbohidratos líquidos para alcanzar las cantidades necesarias sin generar tanta pesadez. La diferencia puede ser enorme.

Un corredor de 70 kilos, por ejemplo, podría necesitar hasta 700 gramos diarios de hidratos durante esos días previos. No se trata de comer por comer, sino de llegar a la salida con las reservas realmente preparadas.

Porque al final, esa estrategia marca una distancia muy clara: sufrir desde el kilómetro 30… o mantener energía suficiente para seguir corriendo con fuerza cuando la carrera empieza a ponerse seria.