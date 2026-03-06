Carlos Rojo, entrenador e influencer: “Correr rápido es adictivo”

El entrenador y divulgador de running Carlos Rojo ha pasado por Verum Podcast y ha dejado varias reflexiones interesantes sobre la preparación de los corredores populares y los errores más habituales en los entrenamientos. El técnico insiste en que muchos atletas amateurs caen en la tentación de correr demasiado rápido en los entrenamientos, algo que a la larga puede perjudicar el rendimiento el día de la competición.

Rojo, que comenzó en el deporte “como el típico niño normal que jugaba al fútbol”, explica que con el tiempo descubrió el atractivo del running competitivo. “Correr rápido es adictivo”, reconoce. Sin embargo, esa misma sensación puede convertirse en un problema para muchos corredores populares que buscan constantemente probarse en los entrenamientos en lugar de seguir de forma disciplinada el plan marcado.

El entrenador insiste en que la clave está en gestionar bien las intensidades. “Hacer los ritmos más rápidos en los entrenamientos muchas veces es gastar balas cuando no toca”, explica. De hecho, asegura que él mismo aplica esa filosofía en su preparación: aunque en competición puede correr un 10K a ritmos cercanos a 3:20 por kilómetro, en los entrenamientos evita alcanzar esas intensidades porque no aportan beneficio real dentro de la planificación.

También advierte sobre algunos mitos en la preparación de las grandes distancias. Según Rojo, una maratón no se construye en solo 12 semanas, sino con años de continuidad acumulando entrenamiento. En esa línea, cuestiona prácticas habituales como realizar tiradas largas a ritmo de maratón o competir una media maratón justo antes del objetivo. En su opinión, un 10K como test previo puede ser más efectivo y menos agresivo para el cuerpo, mientras que incluso hacer una sesión exigente en la semana de la carrera puede resultar contraproducente si no sale como se esperaba y afecta a la confianza del corredor.