Carlos Parra, nefrólogo: "Estas son las tres razones por las que te sube la glucosa aunque cumplas con la dieta"

Carlos Parra ha acudido a sus redes sociales para recordar que la glucosa no depende solo de lo que se come, sino también de factores que a veces pasan desapercibidos y que pueden elevar el azúcar incluso cuando se sigue la dieta y la medicación de forma correcta.

El estrés y la falta de sueño

El nefrólogo señala que el estrés y dormir mal pueden disparar la glucosa en sangre. Cuando el cuerpo está bajo tensión o no descansa bien, libera hormonas como el cortisol y la adrenalina que aumentan la producción hepática de glucosa y reducen la sensibilidad a la insulina. El resultado es un azúcar más alto aunque la alimentación sea adecuada.

Procesos inflamatorios o infecciosos

Otra de las causas que explica Parra es la presencia de procesos inflamatorios o infecciosos, como un resfriado, una gripe o cualquier infección no detectada. En esas situaciones el organismo se pone en modo defensa y vuelve a subir la glucosa como parte de la respuesta natural al estrés biológico. Por eso es habitual que los valores empeoren en episodios de enfermedad, incluso comiendo bien.

Medicamentos y otras sustancias

El especialista también apunta a ciertos medicamentos y sustancias que pueden elevar la glucosa sin que la persona caiga en ello. Algunos fármacos como corticoides, ciertos antidepresivos o antipsicóticos, y en algunos casos descongestionantes o diuréticos, pueden tener ese efecto. También vale la pena revisar suplementos o productos que no siempre se mencionan al médico.

Qué propone hacer

Parra recomienda no obsesionarse solo con la dieta, sino revisar también el descanso, el estrés, los procesos de salud intercurrentes y la lista de medicamentos. Cuando la glucosa sigue alta a pesar de cumplir con todo, conviene hablar con el médico para ajustar el tratamiento o buscar la causa de fondo.

La idea es no quedarse en "no hago nada mal", sino ampliar la mirada. La glucosa es un reflejo de muchas variables, no solo de la alimentación. Controlar el estrés, dormir de forma adecuada, tratar infecciones a tiempo y revisar fármacos puede marcar la diferencia tanto como cuidar la dieta.