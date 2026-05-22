Carlos Parejo, entrenador: "Practica estos 4 ejercicios si quieres acabar con los michelines de tu cintura"

Carlos Parejo ha vuelto a poner el foco en uno de los objetivos más repetidos cuando llega el buen tiempo: reducir la grasa de la cintura. En un nuevo vídeo que ha compartido en sus redes sociales, el entrenador insiste en que no basta con salir a correr o con hacer solo cardio, sino que hace falta combinar una buena alimentación con ejercicios que activen de verdad el metabolismo y trabajen la zona media con intensidad.

La clave no está sólo en correr

Parejo explica que los michelines no desaparecen por hacer un único gesto aislado, sino por sumar hábitos que ayuden a gastar más energía y a reforzar el abdomen y los oblicuos. Por eso propone una rutina sencilla, que puede hacerse en casa, pensada para quienes quieren mejorar la cintura sin depender del gimnasio.

Su planteamiento parte de una idea bastante clara: si quieres resultados, hay que mezclar trabajo cardiovascular, fuerza y constancia. Apunta estos cuatro ejercicios que recomienda el entrenador y síguelos al pie de la letra para lucir un mejor cuerpo este verano.

Cuatro ejercicios para atacar la zona

El primer ejercicio que recomienda es la plancha lateral, una variante especialmente útil para trabajar los oblicuos y dar estabilidad al tronco. El segundo son los escaladores, que elevan la intensidad al combinar posición de plancha con movimiento de piernas y una activación general del cuerpo.

La rutina se completa con el crunch oblicuo, que concentra el esfuerzo en la parte lateral del abdomen y busca reforzar la musculatura que rodea la cintura. El cuarto ejercicio es la plancha dinámica, en la que el movimiento de apertura y cierre de piernas obliga a mantener el core activo durante todo el trabajo.

Parejo destaca que, bien ejecutados, estos cuatro ejercicios permiten construir una base sólida para atacar esa grasa rebelde que suele acumularse en la zona media. Además, recuerda que el objetivo no es solo “quemar michelines” de forma localizada, porque la pérdida de grasa depende del conjunto del entrenamiento y de la alimentación.

Aun así, insiste en que estos ejercicios son una herramienta muy útil para reforzar la cintura, mejorar la estabilidad y hacer más eficiente el trabajo físico semanal. La recomendación encaja con lo que suelen señalar otros expertos en fitness: los ejercicios de core no eliminan por sí solos la grasa, pero sí ayudan a moldear la silueta, mejorar la postura y aumentar la intensidad de la rutina.