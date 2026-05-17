OUTDOOR
Carlos Parejo, entrenador: "Esta es la mejor forma de perder grasa de la barriga"
Carlos asegura que el entrenamiento de fuerza es efectivo para combatir los 'michelines'
¿Cuántas horas has pasado en la cinta de correr o en la bicicleta estática pensando que esa sería la solución definitiva para perder barriga? Sin embargo, cada vez son más los entrenadores que coinciden en que el cardio no es la herramienta más eficaz cuando el objetivo es reducir la grasa abdominal y mantener resultados a largo plazo.
Uno de ellos es Carlos Parejo, un experto en deporte que asegura que el entrenamiento de fuerza se ha convertido en la estrategia más efectiva para combatir los conocidos 'michelines'.
"Si quieres perder esa grasa de la barriga, lo mejor son los entrenamientos de fuerza", sostiene el experto en uno de sus últimos vídeos, muy populares en redes sociales.
Seguramente conozcas a personas que cometen el error de enfocar toda su rutina en ejercicios cardiovasculares pensando que sudor es igual a perder grasa. El problema es que el cuerpo termina adaptándose al esfuerzo y el gasto calórico disminuye con el tiempo.
Por otro lado, abusar del cardio sin trabajar músculo puede provocar pérdida de masa muscular, algo que termina ralentizando el metabolismo y dificultando aún más si cabe la quema de grasa.
Los ejercicios de fuerza, en cambio, ayudan a desarrollar músculo aumentando el gasto energético incluso en reposo (por esa mejora del metabolismo basal).
Movimientos como sentadillas, peso muerto, dominadas o ejercicios con bandas elásticas activan varios grupos musculares al mismo tiempo y favorecen un mayor consumo de calorías.
Volviendo a Carlos Parejo, este recomienda que vayamos adaptando las rutinas a nuestro nivel físico, combinando la fuerza con sesiones cortas de trabajo metabólico o cardio de alta intensidad. Según él, "la clave está en ir progresando poco a poco y desafiar al cuerpo semana tras semana", y no tanto en sudar lo máximo posible.
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