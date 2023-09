Carlos Logronyo 'Citro': “No creo que la escalada sea un deporte solitario o místico”

Carlos Logronyo, más conocido por todos como ‘Citro’, es un escalador carismático y que despierta mucho respeto y admiración en el mundo de la escalada.

‘Citro’ (Zaragoza, 1970) es sinónimo de escalada. Estamos ante un aragonés apasionado por escalar en la naturaleza, ya sea en roca o en hielo. Lleva casi cuarenta años escalando y mantiene intacta la ilusión y motivación para superar nuevos retos. Es todo un aprendizaje hablar con él sobre este deporte que ha experimentado un crecimiento en los últimos años.

¿Tus inicios en la escalada fueron cuando ibas a la escuela?

Empecé de pequeño porque estudiaba en un colegio en Huesca, a las puertas del Pirineo aragonés, y tuve la oportunidad de ir de excursión a Riglos y ahí vi a gente escalar y dije “esto lo que quiero hacer y no andar por el monte”. Hice un cursillo y la primera vez que escalé tenía 14 años. La escalada más en serio fue cuando tenía 17 años más o menos.

¿La gente cuando piensa en escalada se imagina sobre todo trepar por una roca?

Ahora es diferente. Antes la gente cuando oía hablar de escalada visualizaba la escalada en roca y lo veía como una cosa peligrosa y ahora visualizan más lo que es la competición y los rocódromos, que es lo más está llegando a la gente. Está bien para luego poder hacer otros tipos de escalada y así tienen un punto donde iniciarse y, en vez de la roca, empiezan en el rocódromo, que al final es un medio más seguro que la roca.

¿Tienes alguna disciplina preferida en la escalada?

Lo que me motiva a mi es escalar en el medio natural, tanto en roca como en hielo. El rocódromo precisamente es lo que menos me motiva. En la naturaleza estás disfrutando del paisaje y del sonido y al final en un rocódromo, con tanta gente, tienes más la sensación de estar en un bar con los amiguetes que no de estar en un gimnasio para practicar un deporte. Al final es más ruidoso y menos tranquilo que el medio natural.

¿Cómo lo haces para mantener la misma pasión y motivación?

Lo que me motiva es que me gusta muchísimo escalar, tengo esa suerte. Otra motivación que tengo es que al practicar diferentes facetas es más fácil mantener la motivación para seguir escalando. Hay una temporada que es la de hielo en la cual inviertes tres o cuatro meses al año y luego retomas la roca con muchas más ganas. Si siempre estás escalando en roca cuesta un poco más mantener la motivación y siempre se necesita un período vacacional o de descanso. Pero si juegas un poco tocando todos los palos es más fácil mantener la motivación.

¿El ‘Citro’ de los 80 es diferente al actual cuando escalas?

En cuanto a motivación no, tengo la misma o similar. Y sobre la manera de escalar hay que tener en cuenta que la escalada ha evolucionado a la vez que lo han hecho los materiales para la escalada. En este sentido, la forma de escalar ha cambiado bastante. Piensa que antiguamente escalar desplomes en libre con los pies y las manos lo veías como una cosa surrealista o casi increíble, porque a lo que estás acostumbrado es a ver muros más verticales. Como ha evolucionado mucho el material, la forma y la técnica ahora ya puedes acceder a sitios que antes no te planteabas hacer.

En los últimos años también ha aumentado el factor competición en la escalada, ¿cómo lo ves?

Por un lado, es muy positivo porque es acercar la escalada al público en general, y la competición es como en cualquier otro deporte con la motivación que tu tengas para luchar contra los otros contrincantes. Luego lo que ha cambiado es que han proliferado mucho los gimnasios y los rocódromos. Hay mucha más gente practicando este tipo de escalada que es totalmente diferente de la escalada en el medio natural. Por una parte, es bueno porque hay más personas practicando el deporte y, por otro lado, toda esa gente que va al gimnasio por suerte no está en el monte porque no cabríamos todos. Sí que ves que hay mucha más gente en la montaña y no es que haya más riesgo, pero es más fácil que ocurran más accidentes.

¿Y qué te parece que la escalada sea un deporte olímpico?

También es positivo por una parte porque se ha dado a conocer la escalada y de cara al profesional es más fácil negociar contratos y hacer otro tipo de actividades Hay un antes y un después por el hecho de que Alberto Ginés ganase la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y esto hizo que la escalada diese un salto muy grande. Hubo un momento en que todo el mundo quería escalar y ahora sigue siendo así, más o menos, pero ahora la gente quiere escalar, pero más en el rocódromo que en la montaña.

¿La escalada en roca es un deporte solitario o siempre mejor en compañía?

No creo que sea un deporte solitario, es un deporte más o menos social porque al final siempre estás hablando con gente o yendo de un lado para el otro y siempre te vas a encontrar gente. Está claro que no es como irte a un rocódromo, donde habrá más personas y se hace más social, pero no creo que sea un deporte solitario o místico ni nada parecido. Al menos en mi caso, no. Hablo con todo el mundo y siempre te encuentras gente y siempre socializas.

¿Sin la escalada cómo sería Carlos Logronyo?

La verdad es que no lo sé, porque son tantos años haciendo lo mismo que sin la escalada no sabría decirte como seria. Seria ejecutivo o algo, pero no tengo ni idea. No me lo he planteado ni me he parado a pensarlo la verdad. Me imagino que sería la misma persona alegre, divertida y extrovertida y practicando otro tipo de deporte.

¿En la escalada has visto más presencia de mujeres los últimos años?

Sí, hay muchas más escaladoras y ves grupos de chicas. Ha mejorada mucho y ahí no hay dependencia de chicos ni de chicas y cada cual es autosuficiente. Pienso que está muy bien porque al final es un deporte tanto para mujeres como hombres, no crea que haya muchas diferencias. En cuanto a fuerza lo veo más similar y las chicas tienen mayor elasticidad por naturaleza, entonces en la plasticidad a la hora de hacer los movimientos las chicas escalan muchos mejor que los hombres que son un poco más rudos por decirlo de alguna manera.