Carlos Jose, experto en nutrición: "Con 20-30 g al día de chocolate 100% cacao, es suficiente para obtener sus beneficios sin excederte en calorías¨

El cacao es uno de los alimentos que más debate generan en los entornos de especialistas en nutrición: algunos prohíben tajantemente su uso en procesos de pérdida de peso, mientras otros aseguran que es muy útil gracias a su composición, siempre y cuando se consuma uno de calidad.

Así lo asegura Carlos Jose, experto en nutrición, en una de sus recientes publicaciones donde defiende el Cacao 100% como un alimento saludable por varios motivos, llegando a afirmar que se encuentra muy infravalorado. Pero, ¿por qué es una buena opción para incluir en nuestra dieta?

Caros Jose, experto en nutrición / @habitsbycarlos

El cacao 100%: ¿Es tan saludable como dicen?

Carlos Jose comienza recalcando que se ha de emplear un cacao de buena calidad, y es crucial que el producto que compremos contenga un 100% del mismo. Esto es algo importante en cuanto a la tableta en sí no contenga azúcares añadidos y el cacao sea el protagonista real de aquello que vayamos a ingerir.

Y es que entre las ventajas del cacao, el especialista destaca la idea de que es un alimento rico en fibra, lo cual no solo ayuda a mejorar la microbiota intestinal, sino que se trata de un elemento especialmente pensado para aumentar nuestra saciedad. Algo que puede ser muy útil en procesos de pérdida de peso.

No obstante, el experto también recomienda consumir cacao a causa de su composición: ¨aporta minerales como hierro, magnesio y potasio, importantes para la función muscular y el metabolismo energético. También contiene flavanoles, compuestos antioxidantes que se han asociado con una mejor función de los vasos sanguíneos y la salud cardiovascular¨.

Cacao puro 100% / Imagen de archivo

Ahora bien, tal y como mencionábamos antes la clave está en cómo consumir este cacao con el objetivo de que sus efectos positivos no se vuelvan en nuestra contra. Por ello, lo más importante a tener en cuenta es que este tipo de productos se han de tomar de manera moderada en cuanto a cantidad.

¨Con 20-30 g al día (2-4 onzas, según el tamaño) es suficiente para obtener sus beneficios sin excederte en calorías¨, comentaba el experto con el objetivo de especificar ese balance que se debe hacer al ingerir cacao con el objetivo de no truncar un proceso de pérdida de peso sin que nos demos cuenta.

De hecho, Carlos Jose compartía una recomendación adicional: ¨Mi consejo es usarlo en tu bowl dulce o como postre después de una comida. Su sabor intenso hace que normalmente con un par de trozos sea más que suficiente y desaparezcan tus antojos de azúcar refinado¨.

En este mismo sentido, el cacao 100% puede ser uno de nuestros mejores aliados a la hora de construir unos buenos hábitos de alimentación, sobre todo, en cuanto a comenzar a prescindir de otros alimentos que estén compuestos de azúcares refinados que no son buenos para la salud.