Carlos Jaramillo, médico: "Entrenar solo fuerza, cardio o yoga es un error"

Si durante tus entrenamientos te centras solo en una disciplina, el doctor Carlos Jaramillo tiene un mensaje claro para ti: estás cometiendo un error. Y es que la clave para mejorar tu salud está en alcanzar un equilibrio entre ejercicios.

Cómo combinar tus entrenamientos para más resultados

El experto señala que practicar solo fuerza, cardio, yoga, movilidad o cualquier otro modelo tiene un impacto limitado en el cuerpo. Es al combinar cuidadosamente todos los tipos de entrenamiento que se alcanza el mayor beneficio posible para el cuerpo.

En tal sentido, el doctor Jaramillo señala que lo ideal es adoptar un enfoque integral durante los entrenamientos que combine ejercicios de fuerza, cardio, movilidad y yoga y también técnicas de relajación y tai chi.

El entrenamiento de fuerza es clave, ya que no solo mejora la musculatura y densidad ósea sino que también impacta positivamente el metabolismo y la salud funcional. Es un modelo de ejercicio que sí o sí debe estar presente en toda rutina.

Mujer en el gimnasio / sport

También destaca muy positivamente el cardio por su capacidad para fortalecer el corazón además de mejorar la resistencia y la glucosa. Los beneficios que aportan el yoga y las técnicas de relajación, por otro lado, son algo distintos.

Realizando entrenamiento de movilidad y yoga, se mejora la flexibilidad y el equilibrio del cuerpo, lo que reduce el riesgo de lesiones. El tai chi, por su parte, reduce el estrés, mejora la coordinación y ayuda a la recuperación física. Es decir, el impacto es más funcional y diario.

Sabiendo todo esto, la recomendación final de Jaramillo es establecer una rutina que incluya todos estos modelos de entrenamiento, adaptados cada uno al nivel individual de la persona y sujetos a cambios en base a una progresión gradual.

Así pues, si pensabas que realizando rutinas complicadas o intensas de una sola disciplina ya estabas en la buena dirección, puede que toque replantearte tus entrenamientos. Seguramente no estés sacándoles todo el provecho que crees.