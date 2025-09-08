Carlos Gimeno, sexto en Mostar, mantiene opciones en las Series Mundiales de cliff diving

El cliff diving volvió a vibrar en Mostar y España estuvo presente en la pelea gracias a Carlos Gimeno. El saltador madrileño terminó sexto en la tercera parada de las Red Bull Cliff Diving World Series 2025 y se mantiene en la parte alta de la clasificación general, con posibilidades de pelear por el podio final en Boston.

La cita bosnia, marcada por el ambiente espectacular del puente sobre el Neretva, coronó a la australiana Rhiannan Iffland, que con su noveno título consecutivo ha agrandado una leyenda difícil de igualar. En categoría masculina, el triunfo fue para el rumano Constantin Popovici, que recortó distancias con el francés Gary Hunt y dejó la lucha por el título al rojo vivo.

Gimeno llegaba empatado en la segunda posición de la general junto al mexicano Jonathan Paredes. Ambos afrontaban la cita con ambición, pero la igualdad fue máxima y acabaron quinto (Paredes) y sexto (Gimeno). El resultado no borra la excelente temporada del español, que se mantiene cuarto en la clasificación y con opciones de terminar el año entre los tres mejores del mundo.

El saltador español firmó una serie sólida, aunque sin alcanzar las notas sobresalientes de Popovici ni la consistencia de James Lichtenstein, segundo en Mostar. Pese a ello, su regularidad le permite seguir en la pelea en un calendario que este año ha reducido el número de pruebas y donde cada detalle marca la diferencia.

“Estoy con buenas sensaciones, sé que puedo estar más arriba y quiero darlo todo en Boston”, comentaba Gimeno tras la competición. El madrileño ha dado un salto de calidad esta temporada y se ha asentado como una de las grandes referencias de un deporte cada vez más seguido en España.

El desenlace llegará en dos semanas, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston. Allí, Iffland será coronada campeona femenina, mientras que en hombres todo se decidirá entre Hunt y Popovici. Gimeno intentará aprovechar la última cita del calendario para confirmar su progresión y pelear por un puesto histórico en el podio final.