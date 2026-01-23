Carles Ruiz Novella, presidente FGC: "Esperamos que esta prueba de la Copa del Mundo sea un gran trampolín para nuestros deportistas olímpicos"

La estación catalana de Boí Taüll, situada en un lugar privilegiado de los Pirineos, a las puertas del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, será el escenario entre el 31 de enero y 1 de febrero, de la celebración de una prueba de la ISMF World Cup Skimo 2026, la última prueba de la Copa del Mundo de la especialidad antes de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, la gran cita de los deportes de invierno en este año que acaba de comenzar.

Carles Ruiz Novella, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), gestora de la estación catalana, atendió a SPORT antes del evento para hablar de los retos y objetivos de cara a esta importante cita del calendario internacional.

¿Qué supone para la estación acoger una prueba de la Copa del Mundo?

Boí Taüll ya tiene una larga tradición en organización de eventos deportivos de alto nivel. Tanto campeonatos de España, como de Europa y ya hemos organizado también la Copa del Mundo de esquí de montaña y por tanto para nosotros representa demostrar una vez más la capacidad organizativa de la estación y, por otra parte, también la capacidad de acogida de grandes eventos en la comarca en la que estamos implantados.

¿Qué importancia tiene esta cita a tan solo unas pocas semanas del debut de la modalidad en unos Juegos?

Para nosotros supone situar Boí Taüll y esta prueba en el foco absoluto del esquí de montaña y de los deportes de invierno, porque el hecho de que sea la última prueba antes de las Olimpiadas ya te sitúa y te da la dimensión del estado de la competición y del nivel de los diferentes deportistas. Es la antesala de los Juegos y eso hace que lógicamente todos los focos estén puestos en Boí. Además tenemos opciones de medallas también por parte de los componentes del equipo español, entre los cuales hay tres catalanes.

El hecho de que sea justo en la antesala de los Juegos nos pone por un lado el foco en la competición de una manera extraordinaria y por otro también hace que estemos más pendientes de cómo puede presumirse que va a ser el desarrollo de la competición en los Juegos.

Boí Taüll se ha consolidado como una estación de referencia, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años?

Yo creo que nosotros lo que hemos intentado y lo que está intentando el territorio es primero ganar capacidad a nivel organizativo en todos los elementos que tienen que ver con la organización de una competición de estas características, por lo que hace referencia al albergue y a la capacidad de acogida hotelera, al desarrollo mismo de la competición. Es una competición que se desarrolla simultáneamente al funcionamiento ordinario de la estación y este es un elemento muy importante. No altera el hecho de que la estación pueda funcionar con normalidad, al revés, lo que pone en valor es la capacidad de la estación de esquí de Boí para acoger simultáneamente grandes eventos deportivos y tener esa atención al visitante y al cliente que tenemos normalmente. Eso nos pone como estación de referencia en este tipo de competición deportiva.

¿Cuáles son los desafíos principales a nivel logístico a la hora de acoger una prueba de esta envergadura?

Afortunadamente la desarrollamos en un territorio que ya tiene una gran capacidad de acogida. Tenemos uno de los puntos más importantes y es que es Patrimonio de la Humanidad y por tanto es una zona acostumbrada a la acogida de visitantes con una adecuada infraestructura hotelera y de servicios y esto lo que hace es redundar en la capacidad organizativa y en que la competición pueda tener un gran nivel. Para nosotros supone reforzar esa capacidad de acogida y todo el conjunto de servicios que tenemos en un alto nivel porque estamos hablando de una competición justo antes de las Olimpiadas. Al final, lo que estamos poniendo es la Vall de Boí en el centro de la capacidad organizativa como un municipio de alta montaña de estos tipos de competiciones.

La pista de Boí Taüll / FGC

¿Cómo contribuye el evento en sí a dar visibilidad a Boí y al Pirineo en el ámbito internacional?

Por una parte, ya son conocidos porque la Vall de Boí es Patrimonio de la Humanidad pero la organización de este tipo de eventos aun te da un poco más de proyección pública y proyección a nivel mundial. Y más este año que es antesala de los Juegos Olímpicos.Lo que hace es incrementar ese altavoz y poner de relieve la capacidad organizativa y la capacidad de gestión de un evento de estas características en un entorno de esa gran calidad.

¿Qué papel juega FGC en el desarrollo de la prueba de la Copa del Mundo?

Nosotros como propietarios de la estación y como organismo que dependemos del gobierno de Cataluña tenemos una implicación absoluta con el territorio y en promocionar que haya este tipo de eventos para reforzar la cohesión del territorio, la visibilidad de estas comarcas de montaña y por tanto entra totalmente en nuestra misión y en nuestros objetivos, en los objetivos que tenemos encargados por el gobierno de Cataluña. Para nosotros significa esa capacidad de visibilizar y ese compromiso que tenemos como entidad pública con la cohesión del territorio y el desarrollo en este caso de la Vall de Boí.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que habéis extraído como organizadores tras acoger el Europeo 2022 y los Mundiales 2023?

Estos eventos te sitúan unos retos en un nivel muy elevados. Estamos hablando de alta competición y en este caso con la cercanía de los Juegos Olímpicos y esto hace que los requerimientos técnicos de nuestros equipos, de solventar cuestiones de la preparación, de los acuerdos con el territorio para la acogida, para la movilidad y el desarrollo de todas las actividades, refuerza nuestra capacidad de organización, refuerza también la implicación del territorio. Sobre todo una cosa que hemos visto también en la organización de grandes eventos es la capacidad que nos dan, la exigencia técnica y la exigencia de calidad que suponen, eso luego no dan musculatura y nos dan capacidad para lo que es la gestión cotidiana de la estación. Es decir, estos niveles de exigencia que supone una competición de estas características nos refuerza y nos da conocimiento para poder mejorar la calidad del servicio a nuestros clientes y a los visitantes que tenemos de forma ordinaria en la estación de esquí.

Imagen de archivo de una prueba / FGC

¿Qué atrae a los participantes a esta modalidad tan particular?

Creo que como en general el esquí se desarrolla en un entorno muy singular, de una gran belleza y más en el caso de la Vall de Boí y luego aparte que es que el esquí de montaña tiene unos requerimientos físicos muy importantes y por tanto tiene esta capacidad de autoexigencia muy elevada hacia los deportistas, de hacerlo y desarrollarlo en un entorno de unas características también singulares, una belleza espectacular y eso hace que de alguna manera el esquí de montaña esté ganando cada vez más adeptos. Es un poco la naturaleza sin límites y la capacidad de poder, en un entorno de una belleza y de unas características muy singulares, el poder competir con uno mismo, el poder mejorar con uno mismo y el poder también superar esas exigencias que el esquí de montaña supera.

¿Qué esperáis de este evento de la Copa del Mundo?

Sobre todo que sea un éxito organizativo, de participación y de resultados. Para nosotros supone el ahondar más en la capacidad organizativa de estas grandes competiciones en nuestras instalaciones y en territorios como la Vall de Boí y lo que esperamos es que sea un gran trampolín para nuestros deportistas olímpicos que, como te he dicho antes, además muy contentos de que tres de ellos sean catalanes.