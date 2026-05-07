Carla Romagosa, nutricionista: “Seguimos castigando el cuerpo con dietas mientras el entrenamiento de fuerza cambia la salud de las mujeres”

Carla Romagosa insiste en que el entrenamiento de fuerza ya no debería verse como algo estético, sino como una herramienta de salud a largo plazo.

En una entrevista, explica que dedicar unas pocas horas a la semana a trabajar la musculatura puede marcar diferencias reales en la calidad y esperanza de vida, especialmente en mujeres, donde mantener la masa muscular y la fortaleza física influye directamente en el envejecimiento y la prevención de enfermedades.

Carla Romagosa da su opinión

Para Romagosa, el entrenamiento de fuerza va mucho más allá de verse mejor físicamente. Defiende que tiene un impacto directo en la salud y en la esperanza de vida, especialmente en las mujeres.

Según explica, trabajar la musculatura ayuda no solo a mejorar la composición corporal o la confianza personal, sino también a vivir más años y con mayor calidad de vida.

Mujeres entrenando en el cuadrilatero. / Jordi Cotrina

Además, insiste en que los beneficios se disparan cuando esa rutina se acompaña de ejercicio cardiovascular. Actividades como correr, nadar o montar en bicicleta, capaces de elevar las pulsaciones y exigir un pequeño esfuerzo respiratorio, pueden reducir de forma muy notable el riesgo de mortalidad.

Para Romagosa, el problema no es la falta de información, sino todo lo que muchas mujeres han escuchado durante años sobre cómo “deberían” cuidar su cuerpo.

La idea de que adelgazar depende casi exclusivamente de comer menos sigue muy presente, y eso ha dejado al ejercicio físico en un segundo plano, más asociado a la estética que al bienestar o la salud a largo plazo.