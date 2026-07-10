Carla Martín, skater: "Con eventos como GRAVITEO podemos conseguir la visibilidad que necesitamos"

Carla Martín (Sant Quirze del Vallés, 2005) es una de las grandes referencias internacionales del freeroller skate. La patinadora catalana, pese a que apenas ha cumplido 21 años, cuenta con una amplia experiencia y varios títulos a sus espaldas.

Empezó a patinar con tan solo 14 años y poco después llegaron los primeros éxitos. Fue Campeona de Europa en 2021 (Park) con tan solo 16 años, Subcampeona de Europa en 2022 (Park), Campeona del Mundo en 2022 (Vert) y tercera en el Campeonato del Mundo de 2024 (Vert), además de haber conquistado en varias ocasiones los títulos de campeona de Catalunya y de España.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New travel y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Martín, que llega de ser sexta en la Copa del Mundo de la modalidad que se ha celebrado en Roma, será una de las estrellas a seguir en GRAVITEO, la cita de los deportes urbanos que se celebrará en el Circuit de Barcelona Catalunya del 17 al 19 de julio. Sobre el evento, su trayectoria y su deporte habló con SPORT antes de que arranque la competición.

Explicas en un vídeo en tus redes sociales que de pequeña te gustaban mucho los deportes pero que no eras buena. ¿Cómo llegaste al patinaje?

Cuando era pequeña practiqué muchos deportes porque era una chica muy hiperactiva y probé muchos. Eso sí, siempre he estado sobre ruedas, empecé por patinaje, después hice hockey y mi mejor amiga hacía hockey conmigo y se cambió a hacer el roller freestyle, me lo enseñó, me dijo que esto me iba a gustar más y acabé aquí en mi deporte y es lo que más me gusta de toda mi vida.

Carla Martín, durante la presentación de GRAVITEO / Jordi Otix

El primer año fue complicado, ¿qué te animó a continuar?

Cuando empecé yo era pequeñita, tenía algunos kilitos de más, no era muy buena y tampoco tenía mucha gente que me apoyara pero mis padres desde un principio me apoyaron, me dijeron cómo tenía que hacer las cosas, mi padre empezó a intentar ver cómo se hacía el deporte, qué necesitaba para aprender más y cómo hizo de entrenador desde bien pequeño y me enseñó todo lo que sé hasta ahora. Ha habido momentos que ha sido más difícil porque un padre como entrenador es difícil, porque te dice las cosas tal y como son y le da igual a veces si sean buenas o malas, pero eso también te ayuda a crecer mucho en el deporte y a ser quien soy.

Si pudieras ir al pasado y decir algo a esa niña que no era buena en deportes, ¿qué sería?

Que la cuestión es intentarlo, si tú no lo intentas nunca vas a llegar a nada y si no lo pruebas tampoco lo sabrás, así que inténtalo, cáete, levántate y vuelve a empezar.

Carla Martín, Naia Laso, Leslie Romero y Carla Martínez en la presentación oficial de GRAVITEO / Jordi Otix

¿Qué ha cambiado en tu vida desde que decides que quieres ser atleta de élite?

Han cambiado muchas cosas, yo tenía amistades muy distintas cuando empecé el deporte. Aprendes a priorizar tanto amistades como la familia, a cómo organizar tu tiempo porque ya no puedes salir tanto de fiesta, estás más estudiando y haciendo deporte, tienes que omitir algunos momentos de tu vida porque tú quieres llegar a un objetivo y a veces ese objetivo tienes que dejar cosas atrás, pero eso no significa que sea algo malo, sino que es lo que tú quieres y lo que tú quieres lograr y así es como se logran las cosas, tienes que dejar otras para lograr lo que quieres, porque si vas a por todos no consigues nada al final.

Empezaste el año lesionada ¿Qué te ha enseñado ese proceso?

La verdad es que empecé el año muy mal, empecé el año cayéndome, me rompí el tobillo, un ligamento y yo pensaba que la temporada se había acabado, pero finalmente no se acabó, le puse mucha intensidad, fui al fisio cada día, me levantaba por las mañanas, entrenaba poco a poco hasta un momento en el que mi cabeza también cambia, tienes que olvidarte que tienes una lesión, que eres una deportista y que tienes que seguir adelante y que da igual las circunstancias o las piedras que te encuentres por el camino, que siempre puedes continuar.

Tienes muchos seguidores en redes sociales y publicas mucho contenido, ¿cómo se compagina eso con ser deportista profesional?

Desde bien pequeña me han gustado mucho las redes sociales, hacía vídeos para mí sin colgarlo a nadie y una vez que empecé, empecé a subir de seguidores, tengo unos 33.000 seguidores, no son muchos, pero me gustaría claramente tener más y me gusta no solo por tener seguidores o no, porque eso para mí no es nada, sino cómo le explicas a la gente cómo eres tú, la persona que quieren ver que es a Carla y no una patinadora, sino todos los puntos de Carla, cuando está feliz, cuando está triste y todo como soy yo y intentar cómo mostrarle a la gente, si ellos se encuentran en una circunstancia como la mía, de al principio que estás lesionado y que quieres conseguir algo, lo puedes conseguir y cómo ser un ejemplo a seguir para alguna gente o personas, chicas, chicos, todo y para intentar crecer y mejorar la vida de los demás.

Cuando el público viene a ver tu deporte, ¿qué crees que es lo que más les atrae?

Yo creo que lo que más les gusta son los 'flips', porque los 'grinds' para nosotros que es deslizar por las rampas creo que no lo entienden tanto, pero los flips se ven muy alucinantes, espectaculares y dan mucho más show.

¿Y a ti qué te atrapa personalmente tu deporte?

Yo creo que el deporte en sí, los patines, patinar me desnubla la mente, me la pone en blanco, no tengo que pensar en cosas que tengo en la cabeza, se me van los pensamientos malos y buenos y también conocer para mí a gente es increíble y hacer amistades con gente de otros países, experimentar culturas, viajar a casa de unos a otros y experimentar el mundo, el deporte y las amistades.

A mí me pone muy feliz que haya eventos como GRAVITEO porque yo creo que es un deporte bastante pequeño por el momento y tiene que crecer porque nuestro objetivo siempre será ir a las Olimpiadas

¿Qué supone para un deporte como el skate que haga un evento como GRAVITEO?

A mí me pone muy feliz porque yo creo que es un deporte bastante pequeño por el momento y tiene que crecer porque nuestro objetivo claramente siempre será ir a las Olimpiadas y yo creo que con estos eventos podemos conseguir la visibilidad que necesitamos para que se den cuenta que es un deporte muy divertido, muy agradable de ver y perfecto para unas Olimpiadas.