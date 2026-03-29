Carla Gallardo hace historia en Berlín y bate el récord de España de medio maratón

Carla Gallardo ya forma parte de la historia del atletismo español. La fondista palentina firmó este domingo una actuación de máximo nivel en el Medio Maratón de Berlín al cruzar la meta en 1:08:30, un registro que le convierte en la nueva plusmarquista española de la distancia.

La española terminó octava en una carrera ganada por Likina Amebaw con 1:05:07, en una mañana de altísimo nivel competitivo.

Gallardo rebajó en 17 segundos el anterior récord de España, el 1:08:47 que tenía Kaoutar Boulaid desde Valencia 2024. La palentina llegaba a Berlín después de haber dejado muy buenas señales en los últimos meses, pero esta vez dio un salto definitivo.

Su anterior mejor marca en medio maratón era de 1:09:14, lograda en Valencia en octubre de 2025, y en Berlín pulverizó esa referencia con una carrera muy seria de principio a fin. Sus parciales hablan de control y ambición: 16:13 en el 5K, 32:30 en el 10K, 48:46 en el 15K y un cierre final para sellar un récord que ya queda escrito con letras grandes en la ruta española.

También posee el récord de España de 10k

Carla Gallardo, atleta de Puma, ya tenía en su poder el récord de España de 10 kilómetros en ruta con 31:11, logrado en Laredo en mayo de 2025, y ahora añade otra plusmarca de enorme peso a su palmarés.

Meritxell Soler también brilló con una nueva mejor marca personal de 1:09:30, un crono que la coloca entre las mejores españolas de siempre. Ester Navarrete completó la prueba en 1:10:22 y Andrea Romero debutó en la distancia con 1:11:27.

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En categoría masculina, también hubo una prestación destacada de Said Mechaal, que corrió en torno a 1:00:24 y firmó una de las mejores actuaciones españolas históricas en medio maratón. Todo ello en una edición de gran dimensión internacional, con más de 40.000 participantes de 134 países.