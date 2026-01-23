Cardona, el atleta reconvertido a esquiador que aspira a medalla en Milano-Cortina

La prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña que se celebrará en la estación catalana de Boí Taüll contará con la presencia de grandes figuras de esta disciplina a nivel internacional que buscarán sumar buenas sensaciones con vistas a la gran cita de este invierno, los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina.

Entre estos protagonistas, en clave nacional se medirá en las pistas catalanas Oriol Cardona, uno de los referentes actuales del SkiMo y una de las opciones de medalla de la selección española en los Juegos en esta disciplina que debuta como olímpica. "Todo pinta muy bien, pero hay que estar ahí; hay que correr y todavía tiene que pasar. Intento no pensar mucho en ello. Y lo que tenga que ser, será", explicó en una entrevista reciente.

Nacido en Banyoles, una localidad marcada por el emblemático lago, a sus 31 años, Cardona es uno de los grandes especialistas de esta disciplina aunque se inició como deportista lejos de los esquís. A los 13 o 14 años, como él recuerda en alguna entrevista, sus padres lo apuntaron a esquí alpino, un deporte que compaginaba con el cross y el atletismo. Pero al alpino le faltaba ‘chispa’ para un Cardona cansado de “bajar solamente”. Poco después pasó al Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña de Cataluña para iniciarse en el SkiMo. El resto es historia.

Oriol Cardona, en el podio del Sprint en Courchevel / EFE

En verano, cuando su deporte le da una tregua, sigue calzándose las zapatillas para salir a correr. Sin alejarse de la montaña ha participado en en carreras como la maratón de Ultra Pirineu y Limone Extreme y ha hecho incursiones como alpinista en su juventud, con ascensiones al Dhaulagiri o el Monte Elbrus. Es un deportista completo.

Prueba de fuego

En Boí Taüll competirá con los deberes hechos, tras haber conseguido ya el billete olímpico junto a Ot Ferrer, Ana Alonso y Maria Costa. El catalán es el vigente campeón del mundo y ganador de la Copa del Mundo de esprint (con seis victorias de ocho) y ha abierto este 2026 de la mejor manera posible, con una clara victoria en la Copa del Mundo disputada en Courchevel. Tras un gran tramo a pie, abrió brecha con sus rivales para acabar con 2:31.6, a casi cuatro segundos de uno de sus grandes rivales, el francés Thibault Anselmet.

Courchevel ha supuesto solo el punto de partida para Cardona que tendrá aaúndos citas más, en Andorra (25 y 26 de febrero) y Boí Täull. "Serán una gran preparación para los Juegos Olímpicos", afirmó en unas declaraciones recientes. La prueba catalana será la última antes de afrontar el gran reto del año. En Bormio, sede de las pruebas de Esquí de Montaña en Milano-Cortina 2026, Cardona podría convertirse en el primer campeón de una disciplina que debuta en el calendario olímpico.

El escenario no podría ser mejor, y es que el catalán, que ha dominado la especialidad en los últimos años ,conquistó en las colinas de la estación italiana una victoria en la prueba de la Copa del Mundo del Sprint masculino en 2025. También impuso su ley en Boí Taüll, cuando se coronó en los Mundiales celebrados en esta pista en 2023.