Los cardiólogos coinciden: este es el deporte más eficaz para cuidar el corazón sin castigar las articulaciones

Son muchos los cardiólogos que están empezando a recomendar una actividad física muy beneficiosa para el corazón y sostenible a largo plazo. Y no, no hablo de correr maratones, hacer spinning de alta intensidad o pasar horas nadando en la piscina del gimnasio.

Últimamente, el ejercicio que más consenso genera entre muchos especialistas es el yoga, una disciplina que gana peso dentro de la salud cardiovascular por sus efectos beneficiosos sobre la tensión arterial, el estrés y la frecuencia cardíaca.

Aunque tradicionalmente se ha asociado más al bienestar mental o la flexibilidad, muchos estudios científicos han comenzado a situarlo como un gran aliado del sistema cardiovascular.

Investigaciones publicadas en revistas especializadas como el European Journal of Preventive Cardiology han detectado descensos significativos de la tensión sistólica después de varias semanas de práctica regular, sobre todo en personas con hipertensión leve o moderada.

Los expertos explican que uno de los grandes beneficios del yoga es su capacidad para activar el sistema nervioso parasimpático, responsable de llevar al organismo a un estado de relajación.

A través de la combinación de respiración controlada, concentración y posturas suaves, el cuerpo reduce los niveles de cortisol (la hormona relacionada con el estrés) y mejora la circulación sanguínea.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

Además, las técnicas de respiración conocidas como pranayama ayudan a aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador muy valorado por los cardiólogos porque refleja una mejor capacidad del corazón para adaptarse al esfuerzo y al estrés diario.

Y si hablamos de beneficios, no podemos olvidarnos del impacto que el yoga produce en las articulaciones. A diferencia de otros deportes más exigentes, este permite mantenerse activo sin sobrecargar rodillas, cadera o espalda, algo fundamental en personas mayores.