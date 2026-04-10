Ni cápsulas ni inventos raros: este batido natural hecho con ingredientes esenciales es ideal para ganar fuerza y músculo

Para poder mejorar nuestra fuerza y ganar algo de músculo, no es suficiente con ejercitar nuestro cuerpo de manera frecuente. Hay otros factores que influyen muchísimo a la hora de alcanzar las metas que nos impongamos en dicha dirección.

Desde dormir bien hasta mantener una alimentación enfocada a ganar músculo; siendo esto último aquello en lo que nos centraremos aquí. Especialmente, gracias a un batido natural que los expertos recomiendan para mejorar nuestra fuerza.

La bebida en cuestión se corresponde de un par de ingredientes esenciales que se pueden conseguir de forma sencilla en cualquier supermercados. Aquí abajo se muestra la lista de los mismos para poder prepararla:

Una cucharada de proteína en polvo

Dos cucharadas de avena

Una cucharada de semillas de chía

Una taza de leche

Con respecto a este último ingrediente, cabe destacar que puede ser tanto de origen vegetal como animal. Y, si queremos endulzar el batido para darle algo más de sabor, podemos añadir una cucharada de crema de cacahuete y una cucharada de miel.

Además, este batido puede ser ideal en cualquier época del año por la idea de que puedes añadirle hielo picado con el objetivo de que se convierta en una bebida refrescante para el verano (además de que puedes calentarlo en el microondas para el invierno).

Para prepararlo, basta con introducir todos los ingredientes en un recipiente y licuarlos hasta que se conviertan en una mezcla homogénea. De esta manera, tendremos a nuestra disposición un complemento clave a nuestra alimentación con un muy buen aporte protéico.

Algo que resulta esencial a la hora de entrenar la fuerza, tal y como mencionábamos antes. Sobre todo, porque este es el nutriente que favorece la regeneración y expansión de nuestros músculos con el paso del tiempo.