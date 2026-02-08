De Capell a Caleb Olson: cinco hitos recientes que han convertido la Transgrancanaria en un fenómeno

La Transgrancanaria no se ha hecho grande solo por su trazado. Se ha hecho enorme por sus momentos: esos capítulos que pasan de la meta al bar, del bar al grupo de WhatsApp y del grupo de WhatsApp a la memoria colectiva del trail.

En los últimos años, la Classic (en torno a 126 km y con un viaje de norte a sur que ya es marca de la casa) ha acumulado nombres propios y giros de guion que explican por qué esta prueba engancha tanto.

El reinado de Pau Capell: cuando ganar se convirtió en costumbre

Pocas imágenes definen mejor la era moderna del trail español que Pau Capell dominando Gran Canaria. El catalán es tetracampeón de la Classic con cuatro victorias consecutivas logradas en 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, el catalán acumula dos podios en 2016 (tercera posición) y 2022 (segunda posición). Su figura está pegada a la identidad reciente de la carrera: ambición, ritmo alto y una lectura de carrera casi quirúrgica.

Pau Capell, en una de sus participaciones anteriores / TRANSGRANCANARIA

Tanto, que su regreso para 2026 se ha anunciado como el retorno de una de las grandes "leyendas" del evento. El atleta del equipo The North Face es uno de los mejores corredores de montaña a nivel mundial, y cuenta con un ranking ITRA de 861.

En 2025, Capell brilló con la victoria en la Maratón de 3 días Trail Ibiza en noviembre, logró el segundo puesto en el Trail 100 Andorra by UTMB y finalizó sexto en la exigente TDS que parte desde Courmayeur.

El regreso de Pau cobra especial relevancia en una edición que recupera el emblemático paso por el Roque Nublo y en la que la Classic volverá a formar parte del prestigioso circuito World Trail Majors.

2025 y el histórico récord de Caleb Olson

El pasado año, el estadounidense Caleb Olson ganó la Classic y, de paso, firmó un registro que hizo ruido: 12h17m25s, el tiempo más rápido en la historia de la prueba. Por detrás, Jonathan Albon tuvo que correr con el modo persecución activado para firmar 12:25:06, a 7:41 del ganador, mientras Josh Wade completó el podio con 12:40:17.

El dato que subraya la dimensión del golpe es doble: Olson fue el primer norteamericano en conquistar la Classic y, además, los tres primeros bajaron del anterior récord.

Además Olson ese mismo año conquistó la Western States imponiéndose, entre otros, a Kilian Jornet, que acabó en tercera posición.

Caleb Olson, junto a su mujer y su hijo de dos meses, en la meta / IRUNFAR

El show de Courtney Dauwalter en 2023

Cuando una superestrella aterriza y gana, la carrera sube de pantalla. Courtney Dauwalter triunfó en la Classic 2023, un resultado que reforzó la idea de que Gran Canaria no es solo una cita potente: es un escenario donde se validan leyendas internacionales.

La 'yankee' resolvió con una victoria en 14:40:39, un tiempo que además la situó séptima en la clasificación absoluta, un dato poco habitual en una prueba de este perfil por la densidad del nivel masculino y por el tipo de terreno.

El año en que el Roque Nublo no estuvo

Otro hito reciente no lleva dorsal. En 2025, la organización omitió el icónico Roque Nublo por motivos de conservación, y el debate fue inmediato: tradición vs. protección del entorno. La Transgrancanaria demostró algo clave para su futuro: puede tomar decisiones difíciles y mantener el pulso deportivo.

La participación histórica en 2025

La épica no se sostiene sin gente. La edición 2025 reunió más de 5.300 participantes de 70 países, un dato que sirve como termómetro del fenómeno.

La Transgrancanaria es una de las grandes pruebas del calendario español que cada año añade un capítulo nuevo… y casi siempre te deja con la misma frase en la boca: "el año que viene, otra vez".