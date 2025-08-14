África tomará el relevo de Canfranc y acogerá el Mundial de Trail 2027

La historia del trail running vivirá en 2027 un momento de inflexión. Por primera vez, el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running aterrizará en África, con Ciudad del Cabo como epicentro de una cita que promete imágenes inolvidables, recorridos exigentes y un impulso decisivo para el desarrollo de la disciplina en el continente.

La elección, fruto de una candidatura conjunta entre Golazo South Africa, Athletics South Africa y Western Province Athletics, pone en valor la experiencia organizativa de la ciudad sudafricana, curtida en grandes citas como el Cape Town Marathon o la Two Oceans Marathon. Del 6 al 10 de octubre de 2027, el icónico Table Mountain será el escenario central de una competición que reunirá a más de 1.200 corredores de élite de más de 80 países, además de otros 2.000 participantes en pruebas populares y actividades paralelas.

La geografía que rodea Ciudad del Cabo es un regalo para el trail, pero también un reto físico de primer nivel. Table Mountain, con su cima plana y su perfil inconfundible, y Lion’s Head, con sus ascensos vertiginosos, ofrecerán un terreno variado: desde senderos técnicos y rocosos hasta descensos rápidos. Elevaciones pronunciadas y tramos exigentes pondrán a prueba a los mejores especialistas del mundo en las cuatro modalidades del programa: Classic (subida y bajada), Uphill, Short Trail y Long Trail. También habrá competición sub20 y un amplio abanico de actividades abiertas a aficionados.

Para el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, se trata de "una oportunidad emocionante para el deporte en su conjunto" y un paso adelante en la consolidación de África como sede de grandes eventos. No en vano, será el quinto campeonato mundial de atletismo organizado en el continente en la última década.

Impulso económico, deportivo y social

El impacto de la cita irá más allá de lo estrictamente deportivo. El Gobierno de la Provincia Occidental y el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo ven en el Mundial una plataforma para reforzar la imagen de la región como hub internacional del deporte, generar empleo y atraer turismo. “Ofrecemos algunas de las mejores vistas del mundo para correr por montaña y trail”, afirmó el ministro provincial de Cultura y Deporte, Ricardo Mackenzie.

La visión es compartida por el alcalde Geordin Hill-Lewis, que advierte: "Table Mountain es tan hermosa como implacable. Sus senderos exigentes y su desnivel pondrán a prueba tanto a élites como a populares".

De Chiang Mai a Canfranc, rumbo a África

El Campeonato del Mundo de Montaña comenzó en 1985, mientras que el de Trail Running vio la luz en 2007. Ambos se unificaron en 2021 bajo un formato bienal que tuvo su estreno en Chiang Mai (Tailandia). En 2023, Innsbruck-Stubai ofreció una edición memorable y este 2025 Canfranc-Pirineos tomará el relevo. En 2027, la cita cambiará de hemisferio para descubrir el potencial africano.

Para Tomo Sarf (WMRA), Nadeem Khan (IAU) y Janet Ng (ITRA), presidentes de las asociaciones implicadas, la llegada a África es "una oportunidad única de mostrar la espectacularidad de Table Mountain al mundo del trail y de seguir creciendo como evento global".

Con la organización en manos de Golazo, que abrirá oficina en Ciudad del Cabo como parte del proyecto, la edición de 2027 se perfila como una combinación perfecta de desafío deportivo, belleza natural y proyección internacional. Un escaparate sin precedentes para el trail africano… y un reto que, sin duda, dejará huella.