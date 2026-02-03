El cantante de Sergio Dalma, de 61 años, sobre su rutina para estar en forma: "Cardio cada día"

La voz rota de Sergio Dalma ha marcado a toda una generación gracias a sus canciones románticas, sobre el amor y el desamor. El cantante catalán ya no es un chaval y sus 61 años le obligan a mantenerse en forma para no decaer físicamente, algo que abraza con ganas.

Así lo ha confirmado en su última entrevista para 'Men's Health', además de que necesita estar fuerte para aguantar los conciertos y giras para compartir su trabajo, aunque también lo hace para sentirse bien consigo mismo.

Por este motivo, no duda en seguir una rutina semanal de ejercicios que trata de cumplir a rajatabla, algo que no le cuesta mucho, dada su constancia y los largos años que hace que practica deporte: "Siempre lo he hecho, me ha ayudado mucho para tener la cabeza despejada", apunta.

Sergio Dalma en un concierto. / José Irún

Dalma combina los ejercicios aeróbicos con los estiramientos y reserva un día para la fuerza, una rutina completamente necesaria para mantener el cuerpo sano ante el paso de los años.

"Mi rutina siempre es hacer cardio cada día, dos días a la semana yoga y otros dos días a la semana ciclismo, porque por la espalda es lo que me va mejor. Y luego hago un día un entrenamiento personal, algo de pesas", revela.

Desde hace relativamente poco tiempo, los expertos aseguran que es necesario introducir este tipo de rutinas de levantamiento de pesas dentro de la semana, sobre todo a partir de edades más avanzadas.

Sergio Dalma se cuida tanto en cuerpo, como en alma. / Sergio Dalma

No se trata de ponerse 'cachas', sino de asegurar un mínimo de funcionalidad en los músculos, el brazo motor del cuerpo. La musculatura va perdiendo fuerza a medida que pasan los años y es importante ayudar en su mantenimiento, tanto con la alimentación, como con el deporte.

Así, Sergio Dalma ha reservado uno de los días de la semana para mancuernas y kettlebells, aunque sin olvidarse del resto de partes importantes.

El ciclismo es uno de los mejores deportes para realizar cardio, ya que acelera el ritmo cardíaco igual que el 'running', pero evita el impacto en las articulaciones. Por otro lado, el yoga es una gran opción, tanto física, como mentalmente, ya que mejora la flexibilidad.