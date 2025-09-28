La magia de Canfranc impulsa a España con seis medallas en el Mundial de trail

España firmó en casa un Mundial de Trail para guardar en la memoria. Con su estación como postal y las laderas del Pirineo aragonés como estadio natural, Canfranc vivió una jornada mayúscula con doblete individual y un oro colectivo que devolvieron al combinado español al foco mundial.

En el Short Trail (45 km) y con un Jim Walmsley intratable, Manu Merillas fue plata y Andreu Blanes se colgó el bronce tras una carrera a cuchillo que España remató con el título mundial por equipos gracias al cuarto puesto de Alain Santamaría. Un 2-3-4 que explica por sí solo el nivel del bloque y que aseguró el oro con solvencia.

El podio masculino con Manu Merillas (i) y Andreu Blanes (d) / WMTRC

La proeza tuvo espejo en la carrera femenina. Sara Alonso aguantó la presión en el tramo decisivo para llevarse una plata de muchísimo valor en un trazado selectivo y técnico. Y, sabiendo que en la línea de salida estaba la imbatible Tove Alexandersson, la medalla de la vasca sabe a oro.

Sara Alonso, en el podio femenino junto a Tove Alexandersson y Naomi Lang / WMTRC

Detrás, España sumó la plata por equipos con Ikram Rharsalla (8.ª) y Patricia Pineda (13.ª) entre las mejores, en una clasificación colectiva que premió la solidez de un grupo en el que cada puesto importó.

El balance del Short Trail deja a España como una de las grandes triunfadoras del Mundial: dos metales individuales (plata Merillas, bronce Blanes; plata Alonso) y dos podios colectivos (oro masculino, plata femenina). En una cita de enorme densidad competitiva, esos resultados tienen un plus por contexto: se lograron en casa, en un circuito que no perdona, con rivales del máximo nivel y registros históricos en lo alto de la clasificación.

España brilla en el Mundial de trail de Canfranc 2025 / WMTRC

Inés Herault se consolida en Sub20

El impulso no se quedó ahí. En la Classic Sub20 femenina, el futuro también habló español: bronce para el equipo con Inés Herault (7.ª), Laura Ordiales (16.ª) y Nadia Soto (17.ª), ratificando el trabajo de base y la continuidad de una generación que ya sabe lo que es subir a un podio mundial.

Inés Herault, tras cruzar la meta en Canfranc / RFEA | José Miguel Muñoz

Seis medallas en el tercer Mundial unificado

Este botín en Canfranc permite, además, ajustar el retrovisor. En Innsbruck-Stubai 2023 España cerró el Mundial con cuatro medallas: una plata individual de Inés Herault en la Classic Sub20 y tres bronces por equipos: el absoluto masculino de la Classic y los dos equipos Sub20 (masculino y femenino).

Aquel cierre dejó un sabor agridulce; Canfranc, en cambio, ha servido para transformar las buenas señales en certezas.

Canfranc llevó el trail a otro nivel

Más allá de los resultados deportivos, el otro gran titular fue la organización. El dispositivo funcionó con precisión —recorridos, seguridad, comunicación— y la acogida fue apabullante: público en senderos, metas abarrotadas y un voluntariado local (más de 400 personas en una localidad de 600) que empujó cada zancada.

Canfranc se volcó con “su” Mundial y lo convirtió en una experiencia ejemplar para atletas y federaciones (muchas de ellas maravilladas), consolidando la imagen de España como país de grandes eventos de montaña.

En la foto final, España sale reforzada por dos razones. Primero, por la calidad de sus individualidades (Merillas, Blanes y Alonso firmaron carreras de autoridad). Segundo, por la profundidad de sus equipos: el oro masculino y la plata femenina en Short Trail no se improvisan; se construyen con selección, planificación y cultura competitiva.

Con la cantera sub20 sumando metal y un entorno que ha demostrado estar a la altura, el Mundial de Canfranc deja una certeza: España vuelve a mirar al podio mundial con la ambición que le corresponde.