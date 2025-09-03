Canfranc, capital mundial del trail: el Mundial que proyectará el Pirineo aragonés al planeta

Del 24 al 28 de septiembre, la pequeña localidad de Canfranc se convertirá en el epicentro del trail running mundial. Situada en pleno Pirineo aragonés, y con apenas 600 habitantes, esta población oscense acogerá la tercera edición unificada del Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running (WMTRC), un evento que marcará un antes y un después en la historia de este deporte en España.

Con la participación de 1.700 atletas de 80 países, el Mundial Canfranc Pirineos 2025 será el de mayor afluencia en la historia de la especialidad. La RFEA ya dio a conocer a los 45 atletas españolas que participarán en las diferentes modalidades: Uphill, Classic Up & Down, Short Trail, Long Trail y Classic U20.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, no ha dudado en calificar la cita como una "auténtica celebración mundial de la resistencia, la resiliencia y la unidad". Para el dirigente británico, Canfranc es mucho más que un escenario montañoso: "Con su espectacular paisaje pirenaico y su rica historia, se erige como símbolo de resistencia, exploración y conexión. Es la sede perfecta para este campeonato".

Las cinco modalidades

En total se disputarán cinco modalidades bajo la organización conjunta de World Athletics, WMRA, ITRA, IAU y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

A nivel institucional, el evento cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y el Ayuntamiento de Canfranc, en un esfuerzo coordinado para garantizar el éxito logístico, deportivo y mediático del campeonato.

RFEA

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha puesto en valor el impacto territorial del evento: "Representa una oportunidad única para proyectar internacionalmente el Pirineo aragonés y consolidarlo como uno de los grandes escenarios naturales del deporte al aire libre". Alegría ha subrayado también el potencial del Mundial para "dar a conocer el modelo que combina excelencia deportiva, respeto ambiental y promoción del medio rural".

Más allá de lo puramente competitivo, el Mundial de Canfranc aspira a consolidar definitivamente al trail running como una disciplina de referencia dentro del atletismo global. Así lo cree también Coe, quien celebra “el auge imparable de las carreras de montaña, que se han convertido en un movimiento global que une comunidades diversas a través de la pasión por la naturaleza, la aventura y la competición”.

A dos meses de su inauguración, los preparativos en Canfranc avanzan a ritmo acelerado. Las rutas de montaña ya están balizadas, se refuerzan las infraestructuras turísticas y se coordina a diario la logística para dar respuesta a los más de 1.700 participantes, sus equipos técnicos y acompañantes. La icónica estación internacional —convertida en símbolo del evento— será el punto neurálgico de salidas, llegadas y retransmisiones.

El Mundial de Canfranc no será solo una competición. Será una declaración de intenciones. España se posiciona como referente mundial en la organización de eventos deportivos en entornos naturales, y lo hace en un rincón del Pirineo que resume mejor que ningún otro el espíritu del trail: esfuerzo, conexión con la tierra y voluntad de superación.