Canfranc, capital mundial de trail con el inicio del Mundial 2025

La localidad oscense de Canfranc se prepara para vivir, del 25 al 28 de septiembre, uno de los eventos más relevantes de la historia del trail en España. Esta vez, bajo el formato unificado que World Athletics implantó en 2022 y que busca englobar todas las disciplinas de las carreras de montaña.

Será la tercera edición de este modelo internacional tras Chiang Mai (2022) e Innsbruck (2023), con la IAU y la WMRA como organismos reguladores y con la ITRA como socio técnico. El ambiente en el Pirineo aragonés promete ser de auténtica cita histórica.

En Canfranc se espera la llegada de cerca de 1.600 corredores de élite procedentes de 73 países distintos, entre ellos una nutrida delegación española formada por 45 atletas.

El equipo español en Canfranc HOMBRES: Long Trail : Maniel Anguita, Pello Berrizbeitia, Julen Calvo, Abel Carretero, Claudio Díaz y José Ángel Fernández.

: Maniel Anguita, Pello Berrizbeitia, Julen Calvo, Abel Carretero, Claudio Díaz y José Ángel Fernández. Short Trail : Pablo Bautista, Andreu Blanes, Manuel Merillas, Antonio Martínez, Nicolás Molina, Alain Santamaría.

: Pablo Bautista, Andreu Blanes, Manuel Merillas, Antonio Martínez, Nicolás Molina, Alain Santamaría. Mountain Classic : Alex García, Ibai Larrea, Ïu Net y Jan Torrella.

: Alex García, Ibai Larrea, Ïu Net y Jan Torrella. Vertical Uphill : Alex García, Daniel Izquierdo, Alain Santamaría y Jan Torrella.

: Alex García, Daniel Izquierdo, Alain Santamaría y Jan Torrella. Mountain Classic Sub20: Ekain Fernández, Carlos García, Yeray Hernández y Gerard López. MUJERES: Long Trail : Gemma Arenas, Inés Astrain, Rosa María Lara, María del Mar Pastor, Mireia Pons y Bárbara Ruiz.

: Gemma Arenas, Inés Astrain, Rosa María Lara, María del Mar Pastor, Mireia Pons y Bárbara Ruiz. Short Trail : Sara Alonso, María Fuentes, Ohiana Kortázar, Malen Osa, Patricia Pineda, Ikram Rharsalla.

: Sara Alonso, María Fuentes, Ohiana Kortázar, Malen Osa, Patricia Pineda, Ikram Rharsalla. Mountain Classic : Dalia Alonso, Claudia Estévez, Júlia Font y Onditz Iturbe.

: Dalia Alonso, Claudia Estévez, Júlia Font y Onditz Iturbe. Vertical Uphill : Isabel Calero, Onditz Iturbe, Naiara Irigoyen y Laia Montoya.

: Isabel Calero, Onditz Iturbe, Naiara Irigoyen y Laia Montoya. Mountain Classic sub20: Mar Espartero, Inés Herault, Laura Ordiales y Nadia Soto.

Un programa diseñado para todos los perfiles

Si algo distingue a este Mundial es la variedad de formatos. En Canfranc se reunirán cinco modalidades, cada una con identidad propia: explosiva, técnica, ultrera o de ritmo alto.

UPHILL (jueves 25, 10:00 h): estreno del programa con una prueba vertical de 6,4 km y 990 metros de desnivel positivo. Un ascenso directo desde el Hotel Santa Cristina hasta la base del Larraca, atravesando un bosque de pino negro que pondrá a prueba la potencia pura de los especialistas.

Así es el recorrido de la Uphill 6k del Mundial de Canfranc / WMTRC

SHORT TRAIL (viernes 26, 8:00 h): con 45 km y 3.650 metros de desnivel positivo, se presenta como un maratón alpino de gran dureza. Sus pasos por La Moleta, Larraca, La Tuca o el Collado Estiviellas —con 122 curvas de vértigo en su descenso— reproducen en buena parte la esencia de la clásica Canfranc-Canfranc, cita emblemática desde 2007.

Así es el recorrido del Short Trail en Canfranc / RFEA

LONG TRAIL (sábado 27, 7:00 h): la prueba reina del Mundial: 82 km y 5.400 metros de desnivel positivo. Un recorrido de alta montaña que incluye cumbres como La Moleta o Pico Royo, el valle de Izas, el entorno de Formigal y una incursión de 25 km en territorio francés para descubrir ibones de postal. Una jornada reservada a los ultreros más resistentes.

Así es el recorrido del Long Trail en Canfranc / RFEA

Classic – Up&Down (domingo 28, 10:30 h): el cierre del campeonato será tan rápido como espectacular. Serán 14 km y 775 metros de desnivel positivo, con dos bucles al barranco de Epifanio y ritmos frenéticos desde el inicio. En esta modalidad también competirán los sub-20 sobre un trazado reducido de 7,5 km y 400 metros de ascenso.

El director técnico, Álex Varela, destaca lo que significa para una localidad tan pequeña ser sede de este mundial: “desde Canfranc queremos agradecer una vez más a la RFEA y a World Athletics su confianza y apuesta por el Alto Aragón como sede para alcanzar la más alta excelencia deportiva en las carreras de montaña. Para un pequeño pueblo de montaña con poco más de 600 habitantes, ser elegido como sede de la tercera edición unificada de este gran evento mundial, tras Tailandia e Innsbruck, es un enorme motivo de alegría y también una gran responsabilidad”.

Para la Federación Española de Atletismo y para la organización local, este Mundial supone un escaparate irrepetible. Canfranc, conocida ya como uno de los santuarios del trail, recibirá a los mejores corredores del planeta en un evento que promete imágenes espectaculares y una cobertura global sin precedentes.

Con una delegación nacional de primer nivel, España aspira a sumar nuevos podios en casa. El Pirineo aragonés, convertido en centro del mundo del trail durante cuatro días, espera una cita que puede marcar un antes y un después en la historia de este deporte. España consiguió cuatro medallas en el Mundial de Trail de Innsbruck 2023: tres de bronce por equipos y una plata individual de la mano.

Desde el último Mundial en territorio español mucho ha cambiado el panorama. El trail se ha consolidado como una disciplina con calendarios internacionales, contratos con marcas y corredores capaces de dedicarse a tiempo completo. La profesionalización ha permitido elevar el nivel de competitividad y situar estas pruebas en la órbita mediática, con una proyección que rivaliza ya con otras disciplinas del atletismo de montaña.